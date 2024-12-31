女大生激烈％％卵巢出血！騙「運動傷害」醫搖頭　4招預防疾病風險

▲一名女大生因性行為太猛烈導致卵巢出血。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者閔文昱／綜合報導

情侶難免想要有肌膚之親，但如果發現有不正常出血，一定要馬上停止。一名女大生在聖誕夜與男友進行激烈的性行為後，卵巢意外出血，但令人意外的是，這名女大生選擇對媽媽撒謊，稱這是「運動傷害」所致。對此，婦產科醫師詹景全提醒，卵巢出血不僅是生理上的警訊，更可能涉及嚴重的健康問題，必須多加重視。

詹景全在《健康晚點名》節目中透露，這位女大生在與男友性行為時，因動作太過激烈，導致卵巢受傷並出現異常出血，事後她卻對媽媽解釋是「運動傷害」，但詹醫師強調，過於激烈的性行為確實可能對女性生殖器官造成傷害，尤其是在過度摩擦或撞擊的情況下，可能會引發卵巢出血或其他相關問題，應該要多加注意。

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詹景全提醒，卵巢是女性生殖系統的重要器官，保護其健康至關重要，因此卵巢出血不僅是生理上的警訊，還可能涉及更嚴重的健康問題，必須及時處理。另外，他也呼籲，女性朋友除了要重視卵巢健康外，相關預防措施也很重要，很多時候從日常生活中的小細節做起，就能有效減少卵巢疾病的風險，健康出現異常時，也應及時就醫。

詹景全分享4個預防卵巢疾病的建議：

1. 適量運動，避免過度激烈的活動，特別是在性行為中。

2. 保持均衡飲食，特別是攝取富含抗氧化劑和維生素E的食物，有助於卵巢的正常功能和自我修復。

3. 定期進行婦科檢查，及早發現問題。

4. 避免不良生活習慣，如吸煙和過量飲酒，也有助於減少卵巢疾病的風險。