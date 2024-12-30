熱油鍋沖冷水「恐傷1器官」！　譚敦慈公開洗鍋秘訣用更久

▲炒完菜的熱鍋千萬別秒沖冷水，會減少其使用壽命也傷身。（示意圖／取自librestock網站）

文／常春月刊

許多人認為，只要買一個好鍋回來就能食得安心，卻忽略了鍋具保養的重要。選購鍋具固然重要，但買回來後的正確烹調及清潔也很重要，攸關日後鍋具煮食的安全性。

清潔鍋具3步驟

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鍋具的清潔也很重要，許多專業廚師或煮夫煮婦，喜歡用鋼刷大力刷洗鍋面，快速之餘卻不利鍋具保養。譚敦慈自己的經驗是，不論使用哪一種鍋具，都可遵循以下的清潔步驟：

在烹煮後先用廚房紙巾擦拭鍋面油脂。



再加入一些水，開小火將水煮開，接著拿到水龍頭底下，並使用廚房抹布擦洗鍋具。



最後用乾淨的廚房抹布將鍋具擦乾後掛起來，盡量減少清潔劑的使用，也降低鍋具被粗糙的鋼刷或菜瓜布刮傷，影響鍋子的使用年限。

▲建議先把鍋子放涼再清洗，趕時間則可先沖洗鍋子背面。（示意圖／記者李毓康攝）

熱鍋馬上沖冷水，導致水氣四散，增加燙傷危機

此外，也要提醒民眾，不要將滾燙的熱油鍋直接拿到冷水下沖洗，熱鍋碰到冷水會導致水氣四散，增加燙傷的危險，且飄散的煙霧吸入過多也會傷害肺部。假如不趕時間的人，建議先將鍋子放涼後再清洗；趕時間的人如廚師則可先沖洗鍋子的背面。

消費者在選購鍋具的時候，應盡量購買標示清楚、包裝完整的鍋具，盡量不要選擇已經被拆封的鍋具，可以避免買到被其他消費者刮傷的商品。而在烹調之後，應盡快將食物盛裝於瓷碗或瓷盤中，不可長時間放在鍋中，煮完食物後，也應順手將鍋子清洗乾淨。

食得安全與安心，除了要挑對鍋子外，正確烹調與清潔更是重要，就算買到保證無毒的鍋具，錯誤的烹調仍可能導致有毒物質釋出，而默默吃進肚子裡。提醒讀者，從現在開始改變自己錯誤的烹調習慣，讓毒物無從入口。

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