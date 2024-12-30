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科技男「約砲」療情傷！生殖器流白色分泌物　慘中2種性病

▲▼性功能障礙,男性下半身問題,不舉,泌尿問題。（圖／記者洪巧藍攝）

▲一名科技業男性約砲療情傷，慘中淋病和披衣菌。（圖／記者洪巧藍攝，示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名35歲科技業男性，因女友劈腿分手，借酒澆愁之餘，透過交友軟體找人陪伴療情傷，但幾天後因內心不安，去做了性病檢查，結果確認感染了淋病和披衣菌。對此，醫師提醒，許多性病感染者通常不會只感染一種病毒，常見同時感染兩三種性病的患者，千萬不要輕忽與低估愛愛陌生人的風險。

顧家醫療總院長顧芳瑜指出，近期可能因為天氣寒冷，加上年底假期氛圍濃厚，人與人之間的交流也更加熱絡，性病患者有增多趨勢，而該名35歲個案求診時表明想進行性病檢查，由於病人在性行為後沒幾天就來求診，而性病檢查通常建議在性行為三周後進行較為準確，因此原本想請病人晚點再來。

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沒想到進一步進行脫褲檢查時卻發現，病人的生殖器已經開始流出白色分泌物，似乎有感染跡象，經過檢驗後確認感染了淋病和披衣菌。

顧芳瑜表示，許多性病感染者通常不會只感染一種病毒，常見同時感染兩三種性病的患者，因此千萬不要輕忽與低估愛愛陌生人的風險。

顧芳瑜提醒，雖然建議篩檢性病的最佳時機是性行為結束三周後，但如果已經出現疑似症狀，例如有分泌物、搔癢疼痛或是潰瘍，則應該立即就醫，畢竟及早發現和治療更有助於控制病情。

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關鍵字： 約砲 療傷 情傷 淋病 披衣菌

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