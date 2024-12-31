別再坐著了！長壽區居民「都有1習慣」　醫大讚

▲想要活得健康又長壽，多走路是必須的。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

想知道健康又長壽的人是怎麼辦到的嗎？家醫科醫師安欣瑜引述研究指出，全世界5個長壽地區的居民，都有「多走路」的好習慣。她表示，世界衛生組織一直強調要避免久坐，其已被證實與多種慢性疾病、代謝症候群有關，並提醒每30分鐘就要起身走動，能顯著改善健康。

安欣瑜醫師在粉專分享「長壽的秘訣」影片，她表示，有5個藍色區域（Blue Zone）分布於全球歐、亞、美三大洲，分別是日本沖繩、希臘伊卡利亞島、義大利薩丁尼亞半島、美國加州的洛馬林達區，以及哥斯大黎加的尼科亞半島。該項調查發現，這些最健康、壽命最長的地區的居民靠的秘訣是「多走路」。

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安欣瑜說，居民們不仰賴高強度的身體活動，而是把走路、打掃等低強度的活動融入生活中。她表示，這也呼應了世界衛生組織一直以來強調的「避免久坐」，長時間坐著已被證實與多種慢性疾病、代謝症候群有關。她強調，若大家還未養成慢跑或重訓等運動習慣，記得每坐30分鐘起身走動一下，對健康有很大的幫助。

▼多起身走路活動、減少久坐，對健康大有幫助。（示意圖／翻攝PEXELS）

「久坐超要命！」腎臟科醫師洪永祥曾引述世界衛生組織發布的報告指出，「『久坐不動』會引發肥胖、糖尿病、高血壓、癌症等各種疾病，甚至全球每年有200萬人是因此死亡。」澳洲雪梨大學的研究顯示，比起一天坐著的時間不滿4個小時的人，久坐8～11個小時的人，死亡風險增加15%；久坐11個小時以上的人，死亡風險甚至高達40%。

洪永祥說明，同研究也提到，「一直窩在沙發上看電視，平均每個小時會減少22分鐘的壽命。」久坐30分鐘，身體的血流速度會下降70%，也就是血液變濃稠，因此血管容易阻塞，形成高血壓和動脈硬化，提高心肌梗塞、狹心症、腦中風的風險；糖尿病的風險也會增加2.5倍、癌症風險增加21%。

「VERS足部健康學苑」教育平台創辦人羅明哲曾分享，走路可以帶來6大好處：

1.改善呼吸、心臟、循環和肌肉系統，提升攝氧能力

2.改善心理情緒

3.提升學業和工作表現

4.提升免疫功能

5.改善慢性疾病

6.減少疾病罹患率和死亡率

羅明哲提醒，走路若要產生提升體能與促進健康效果，可參考美國運動醫學會（ACSM）建議，每週走至少要150分鐘，每週至少5天，每天至少30分鐘，避免久坐傷害，才可能降低疾病風險。