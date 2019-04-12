越老越眼殘！網揭「10種護眼食物」補救…你吃了哪些？

▲專家警告，一旦開始失去感官能力，就會增加罹患失智症的風險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

根據芝加哥大學最近一項研究指出，隨著年齡增長，至少有一種感官正在退化。專家警告，一旦你開始失去感官能力，包括視力，就會增加罹患失智症的風險。因此，《Newsmax》網站分享10種護眼食物，來提早保護老年可能遇到的眼睛疾病。

加州大學洛杉磯分校長壽中心主任、《心靈健康報告》（The Mind Health Report）的作者Gary Small博士表示，由於醫療進步使得人們的壽命變得更長，而這些延長的壽命可能導致感官衰退。許多老年人的視力、聽覺、嗅覺、觸覺和味覺都在退化，除了影響生活品質外，還可能導致認知能力下降，因為少了感官刺激，也代表缺少精神刺激。

根據美國驗光協會（American Optometric Association）的說法，大多成年人從40歲開始出現視力問題。這可能來自高血壓或糖尿病、擁有黃斑部病變或青光眼等家族史，或者曾吃過某些含抗組織胺的藥物。因此，為了守護你的老年生活，現在就要分享以下10種護眼食物，來保護你的雙眼。

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1.鮪魚：吃富含Omega-3脂肪酸的魚類，例如鮪魚或鮭魚，比較不容易患有視力相關疾病。

2.藍莓：藍莓含有花青素，是有效抗氧化劑，除了能額外保護眼睛之外，還能改善青光眼患者的視力。





▲藍莓的花青素除了保護眼睛之外，還能改善青光眼患者的視力。（圖／達志示意圖）

3.黑巧克力：2018年JAMA Ophthalmology發表一項報告，指出一位成年人在吃了一塊黑巧克力的兩小時之後，視力變得更好。黑巧克力中的黃酮類化合物能改善青光眼患者的視力，並降低罹患黃斑部病變的風險。

4.菠菜：綠葉蔬菜中含有兩種強效的抗氧化劑──葉黃素和玉米黃素，它們儲存在眼睛的黃斑中，保護眼睛免受光害。其中，葉黃素還能過濾掉手機和電腦螢幕的藍光。

5.蛋：蛋黃也有葉黃素和玉米黃素這兩種抗氧化劑，因為它們都屬於脂溶性，所以用煎的方式（例如煎蛋捲）更有助於人體吸收。除此之外，蛋黃也是維生素D的豐富來源，保護眼睛免受黃斑部病變。



6.生蠔：它和牡蠣一樣都有豐富的礦物質鋅，鋅可以幫助維生素A產生黑色素。研究說明，缺鋅也可能導致晚上視力不佳。

7.熱茶：《英國眼科雜誌》（British Journal of Ophthalmology）研究發現，每天喝熱茶的人，可以降低74％患青光眼的機率與風險。



▲每天喝熱茶的人，可以降低74％患青光眼的機率與風險。（圖／達志示意圖）



8.柳橙：柑橘類水果富含維生素C，可以防止自由基傷害眼睛，從而降低白內障和黃斑部病變的風險。它還可以補充膠原蛋白，並且提供給角膜。在一項針對49歲以上成年人的研究中，發現每天吃柳橙的人患老年黃斑部病變的風險，比不吃水果的人低51％。

9.葵花籽：西班牙研究表示，每天吃2盎司葵花籽的人能獲得維生素E，從而降低得到白內障的風險。

10.蘿蔔：蘿蔔是抗氧化劑β-胡蘿蔔素的豐富來源，身體會將它轉為維生素A。大量吃蘿蔔可以降低罹患黃斑部病變、白內障和青光眼等疾病的風險。