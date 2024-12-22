冬天「手腳冰冷卻體熱」？ 醫示警「四逆體質」不能進補

▲醫師提醒，冬天手腳冰冷卻身體燥熱，恐是「四逆體質」。（圖／Unsplash）

記者趙于婷／台北報導

今年冬季氣溫變化大，近期又逢氣溫驟降，同時伴隨零星降雨，讓體感更加濕冷。中醫師提醒，日常保暖務必注意「頸部、腹部、足部」等3部位保暖，若發現自己有「手腳冰冷卻身體燥熱」，恐怕是「四逆體質」，此時不宜再進補，應以「疏導」經絡循環為主。

中醫師李和蓁提醒，現代人生活壓力大，工作繁忙沒有時間好好照顧自己，時常出現手腳冰冷的狀況，臨床上時常遇到患者自述「覺得身體燥熱但手腳依舊冰冷」，懷疑自己是否生病了，而這樣的狀況其實在「都會區」相當常見，這類患者共同點就是「生活壓力大」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「燥熱卻又手腳冰冷的民眾不宜驟然進補。」李和蓁說，手腳冰冷的患者在中醫上稱「四逆體質」，主要是陽氣無法順利輸送到四肢，也就是血液循環不通暢，若伴隨燥熱、口乾舌燥、對天氣冷熱變化更加敏感等，則為「四逆散證」，由於循環不好，熱鬱積在體內中樞，此時不宜再進補，應以「疏導」經絡循環為主，可透過針灸、方劑等介入治療，讓體內熱氣得以循環至四肢。

▲針灸可幫助體內熱氣循環至四肢。（圖／TFC提供）

冬季的日常起居可以隨氣候進行調整，李和蓁進一步提到，《內經》中主張冬天應與天地陽氣同步「早臥晚起」，也就是早點入睡，晚點起床，早睡可以養人體的陽氣，晚起可以養陰氣，使精氣內聚，以便潤澤五臟，從而增強體能，提高防禦力。

而在保暖方面，首重「足底、頭頸部」，其次則是「腹部」保暖。李和蓁建議，除了襪子與圍巾外，也可以多泡腳，晚上洗完頭一定要擦乾、吹乾，因為頭部和頸部是人體陽氣聚集的地方，雙腳則是陽氣發源之處，這些部位的保暖能有效防寒護陽氣，尤其是女性若在備孕養卵，更要加強腹部的保暖，不建議冬天穿短褲、短裙。

保護陽氣對卵巢健康與子宮環境的調養尤為重要。李和蓁說，像是四逆體質手腳冰冷或是血虛這類血液循環不佳的女性，因體內營養無法順利隨血液循環到卵巢、子宮，若正在備孕就可能會產生「難孕」的狀況，建議諮詢專業中醫師的協助，針對不同體質、需求訂定個人化的調理治療計畫。

至於日常運動方面，李和蓁提醒，民眾時常選擇戶外公園慢跑，但若遇到氣溫驟降，則不建議過於劇烈的運動，可選擇較為和緩的運動方式，如慢跑、瑜珈、爬山等，尤其要避免在低溫的清晨或寒流來時，勉強進行戶外運動，運動時應也要注意加強暖身運動，並在運動後及時添加衣物，防止出汗後著涼。