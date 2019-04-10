爽吃甜食...挑「這時間點」最不胖！醫曝關鍵原因：不易囤脂肪



▲想吃甜食又怕胖，「挑對時間」吃免驚。（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導



女生永遠都覺得身上多塊肉，最愛的甜食再也不能碰人生瞬間變黑白，卻又怕一口吃下肚熱量暴表、前功盡棄嗎？不要怕，若你正在努力減肥，卻又很想很想吃甜食的話，醫師建議挑在「這時間點」嗑最不怕胖，因為此時體內稱為「BMAL1」的蛋白質分泌最少，故能減少脂肪的囤積。

女生怕胖又嘴饞，想吃甜食怎麼辦？家醫科醫師劉晏孜在《醫師好辣》節目上傳授撇步，教大家想吃甜點，挑「下午3點吃」就對了！過去曾有研究指出，人體體內有個稱為BMAL1的蛋白質，會將身體能量轉為脂肪儲存，「對於女孩子不想有脂肪，就希望這種蛋白質不要太多」。此蛋白質約在下午2點～4點分泌最少，因此選在此時吃甜點即較不容易轉為脂肪儲存在體內。

劉晏孜說，日本曾有研究找來33名女大生，將其分為兩組，一組為「白天型飲食」：早上7點吃早餐、下午1點吃午餐、晚上7點再吃晚餐；另一組則為「夜晚型飲食」，下午1點吃早餐、晚上7點吃午餐、凌晨1點吃晚餐。研究人員給予相同食物，結果竟發現夜晚型飲食這組受測者脂肪囤積較多、比較胖。不只容易日夜顛倒的藝人有這困擾，很多輪班如小夜班護理人員、工廠輪班人員都屬夜晚型飲食。



▲醫師分享，在下午3點吃甜食最不怕胖。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

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外科名醫江坤俊也補充，BMAL1基因剛開始與另一蛋白質「Clock」結合共同管理生理規律，直到後來才發現，此物質與脂肪囤積有關。曾有研究為探討其功用，將該蛋白質試用於老鼠身上，其中一組老鼠正常，另一組老鼠則是將 BMAL1蛋白質全部打掉，再給予一樣的食物。結果發現正常老鼠會變胖，而另一組缺乏BMAL1蛋白質的老鼠不會變胖，因為沒有其蛋白質因此不會囤積脂肪，但很慘的是，膽固醇變很高，因為脂肪無法被儲存，因此能量通通轉為膽固醇。

江坤俊解釋， 直到後來大家才發現BMAL1蛋白質與脂肪囤積有關，也開始檢測什麼時間點分泌最多，結果發現，白天時10～15點為BMAL1蛋白質分泌低峰期，16點後開始增強，直到晚上10點之後即為最高。因此理論透露，於BMAL1蛋白質很低、較不易轉成脂肪時的早上10點至下午3點時「可以多吃一點點」；而此蛋白質很高時盡量不要吃太多，非常容易轉成脂肪，因此奉勸廣大網友越晚越不要吃東西。