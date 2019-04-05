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孕婦那邊癢狂抓！醫撥開...驚見「染血菜花田」　夫疑被綠真相曝

點評:這下誤會大了！！！
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▲▼業配截圖-曜亞影音-私密處保養 。（圖／記者黃軍瑋攝）
▲產婦在懷孕期間長出「菜花一朵朵」，被老公懷疑偷吃。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李佳蓉／採訪報導

太太懷孕本該是件歡喜事，這家人臉卻好囧！一名32歲要生首胎的媽媽，因於懷孕後期常覺得陰道分泌物增加、且外陰部搔癢難耐，自行買止癢藥卻越擦越癢，不停用手狂抓使得下體紅腫流血。就醫檢查發現下體開出「菜花一朵朵」，且最大顆達3公分，「花團錦簇」連醫師都看傻，丈夫聽到時更是當場爆氣：「懷孕怕傷胎兒，一直處於停機狀態」懷疑老婆偷吃。

收治案例的振興醫院婦產部醫師李偉浩獨家分享，曾遇過一名32歲要產首胎的媽媽，在懷孕時突然覺得陰道分泌物倍增，且外陰部搔癢不對勁，自行到藥房購買止癢藥，不料卻越擦越癢，最終在產檢時間未到即提前回診。就醫後她主訴「底下癢到受不了」只好用手狂抓，但最近覺得怪怪的，下體腫了一大包還滲血，又痛又癢實在太不舒服。

▲▼青花菜。（圖／記者許展溢攝）
▲人妻下體癢，脫褲讓醫生內診竟驚見「血染菜花田」。（示意圖／記者許展溢攝）

李偉浩替產婦內診，「一檢查不得了，在外陰處長滿了小小的病毒疣，俗稱菜花。」最大顆長到快3公分，密密麻麻的左右外陰都有，畫面實在驚悚。他向產婦和先生解釋病情，先生一聽到太太染菜花，立馬爆氣，自曝懷孕期間怕影響胎兒，因此夫妻兩人根本沒愛愛，懷疑是太太在外有小王；太太不甘示弱的回擊，指出雖在懷孕期間停機，但夫妻倆偶爾仍有親密接觸，懷疑是先生偷吃，導致自己被傳染。

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兩人在診間吵得不可開交，李偉浩好不容易讓兩人冷靜下來，繼續解釋，懷孕期間因免疫力下降，部分潛伏的人類乳突病毒可能發作，因此，此時的發作未必是最近才接觸到病毒，以往也有孕婦得到子宮頸癌的個案。這時孕婦才想到自己在一年多前曾因子宮頸抹片異常在其他醫院做過陰道鏡檢查，聽完醫師的解釋後，夫妻倆才和好如初。為了消滅菜花，他陸續替產婦安排冷凍治療處理較大的病毒疣，剖腹產後持續擦藥膏，直到坐完月子情況才有改善。

李偉浩解釋，由於懷孕中發作的菜花可能讓新生胎兒接觸到而感染，嚴重可能導致胎兒「喉嚨氣管內長菜花」因而導致呼吸道阻塞。因此孕期中若長出菜花，生產方式必須選擇剖腹產，以避免新生兒接觸。他指出，人類乳突病毒可分為高、低危險型，前者容易造成癌變，後者則易變成菜花，因為產婦先前有抹片異常，因此推測可能是過去感染人類乳突病毒，因懷孕免疫力下降，使得原本潛伏病毒便形成病毒疣。

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關鍵字： 醫藥新聞 菜花 人類乳突病毒 李偉浩 婦產科 孕婦 偷吃
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