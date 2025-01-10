「1婦科癌症」80%一確診就三期！　醫嘆：都以為是腸胃問題

▲卵巢癌是「沉默殺手」，很多人都把初期症狀當作腸胃科問題。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

「沉默殺手」卵巢癌是種罕見但致命的婦女惡性腫瘤，在女性癌症發生率和死亡率排名第7位。婦產科醫師鄭丞傑指出，在婦科癌症中，子宮頸癌、內膜癌的存活率越來越高，唯獨卵巢癌很難進步，有70～80%的患者確診時都是第三期。他坦言，卵巢癌進展迅速，且大部分的患者都把初期症狀當作「腸胃科問題」，以致延後確診，相當可惜。

鄭丞傑醫師在《醫師好辣》節目中分享，婦科癌症中棘手的卵巢癌，其第一期存活率95%，但至第三期只剩40%左右，「偏偏7、8成病人來都是第三期」癌細胞已經到處跑了。他說，篩檢卵巢癌靠的是抽血及超音波，但超音波確診仍存在一定難度，可能今年健檢沒問題，明年卻惡化為第三期，病情發展快速就是卵巢癌最令人討厭之處。

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▲卵巢癌患者到了第3期存活率剩下40%。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

鄭丞傑表示，不像子宮頸癌、內膜癌病情發展慢慢來，卵巢癌惡化速度快、可以一直變，病情一直往前。他說，教科書上寫著「卵巢癌初期症狀，叫『沒有症狀』。」他當初不相信，因此自30年前從醫沒多久，即開始蒐集數百例卵巢癌個案，並一一詢問她們「發病前半年有沒有症狀？」結果發現大部分都有，只是症狀都是不特異，因此不會注意到，像是感覺消化不良、胃脹脹的不舒服、下腹不適可是又不痛，通通都以為是腸胃科問題。

鄭丞傑強調，在人體器官結構上，子宮、卵巢上方都覆蓋著腸子，因此每當發現卵巢有病灶，得懷疑是卵巢癌還是由胃癌轉移而來，必須有這概念才不至於開錯刀。因此他主張，腸胃科醫師應常常想到婦科疾病；而婦科醫師也要常常想到腸胃科疾病。他呼籲民眾，一旦出現不特異症狀，且持續超過2週，應盡快就醫，有助於及早揪出病因。

婦產科醫師王樂明曾在《健康2.0》節目中分享，卵巢癌有許多症狀，包括脹氣、消化不良、便秘或頻尿等，但這些症狀常被認為是其他地方生病。他也提醒「5大高風險族群」要特別小心：

1.家族史：家中女性曾得過卵巢癌，要非常警覺。

2.基因突變。

3.子宮內膜異位症：子宮曾長巧克力囊腫等病變。

4.沒生產經驗：因為卵巢不斷工作、不停排卵，若有個訊號出錯，就可能癌化。

5.初經太早、停經太晚：操練時間過久，一般初經12歲、停經約50歲。