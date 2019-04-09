甜炸！12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光　你們個性超互補？



▲你和另一半也是看似不合，但事實上超配的神鵰俠侶嘛？（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導



想要當讓人稱羨的神鵰俠侶？依循著星座下手，就能在失敗率低的情況下找到合得來的伴！尤其在能夠互補、包容情況下相處，這段感情才能走得長久。大陸占星網站《星座屋》就揭曉「速配指數」炸高的星座情侶Top4，雖然就星座看來不太搭，但一旦交往後所激起的火花讓人望塵莫及，你們兩人就是這樣嗎？

第4名：水瓶座&摩羯座

風象的水瓶和土象的摩羯看似毫無關聯，但卻是最穩定、最能互相理解彼此的組合！兩人相處在一起就算說話，只要一個眼神就能讀懂對方的想法。他們愛屋及烏，總是融入、參與對方的興趣。此外，他們因為夠了解對方，任何重要的日子都不曾忘記，會用充滿儀式感的形式慶祝一番，永遠不改這樣的愛情模式，真是甜死人囉！



第3名：巨蟹座&金牛座

巨蟹和金牛在愛情路上，都在追求著互許一輩子的真心，渴望著能牽手到白頭的感情，人生裡時時刻刻在有對方陪伴的期待下一起努力，就覺得很幸福。溫和重感情的巨蟹能包容牛牛倔強和固執，有同理心的去了解並且給予寬慰。而金牛注重經濟上的穩定，也能夠填滿巨蟹所需的安全感，許他們一個穩定未來，無時無刻為對方著想、包容體諒，讓人羨慕。



▲射手＋雙子的組合喜歡說走就走的行程，不受拘束。（圖／達志／示意圖）

請繼續往下閱讀...

第2名：射手座&雙子座

火象的射手和風象雙子，是讓人羨慕的情侶組合！火因為有風的存在「越燒越旺」，人生不斷的發光發熱；而風不怕火，能在對方需要時伸出手拉一把，相處起來很融洽。活潑開朗的射手樂觀向上，崇尚自由愛冒險人生充滿樂趣；而雙子也厭惡平淡，擅長找樂子，兩人交往喜歡「說走就走」的旅行，不受拘束，這樣的愛情讓人好嚮往。



第1名：雙魚座&牡羊座

雙魚和牡羊這對水與火情侶看似不容，但事實上關係卻很和諧。水象星座能包容火象的火爆脾氣，角色互換水也能從火身上得到溫暖，其中又屬這對情侶最閃最甜。魚兒天生柔情似水，待人溫柔，對情人細心呵護，處處為對方著想，凡事有話直說；而性情剛烈的羊羊們，雖然平時看起來個性大喇喇，但仍會為對方設計小驚喜，相處過程中粉紅泡泡狂炸，不會讓對方有無聊、寂寞的時候。