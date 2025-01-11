全台急凍！今年已437人OHCA　台大急診湧入重症「一時段人最多」

▲氣溫急凍，全台OHCA人數增加，台大醫院急診資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

冷氣團一波接一波，根據內政部消防署統計，今年短短10天，非創傷到院前心跳停止（OHCA）已經累計437人，昨天單日非創傷OHCA更達54人，是今年新高。急診醫師指出，過去一周以來急診病患明顯增加，其中屬於嚴重患者的比例明顯上升。除了常見的心血管、腦血管疾病患者如中風、心肌梗塞、心衰竭惡化，甚至有一些肺部疾病、氣喘患者也嚴重發作，都是因為氣溫遽變引起，又以清晨最容易發生，提醒民眾做好保暖。

台大醫院急診醫學部代理主任張維典表示，只要是寒流來或是天氣變化劇烈，都會有心血管以及腦血管疾病急症增加的情形，台大過去一周急診個案確實有增加趨勢，而且和以往比較不同，天冷時輕症患者不會來急診，但患者仍然增加，顯示重症個案比例上升，急診醫師也常稱此時「善者不來，來者不善」，嚴重患者湧入很多，甚至是到院前心跳停止（OHCA）。

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張維典分析，近來常見包含血壓飆升、急性中風、心肌梗塞發作或是心臟衰竭惡化患者，也有些是慢性阻塞性肺病或氣喘等容易因天氣劇烈變化而緊急發作的疾病，且又以清晨等最冷時段患者最多，但白天不是沒有風險，當氣溫變化從溫暖轉冷也會引發急症出現。

▲天氣變冷，民眾各項保暖穿著、措施都出籠。（圖／記者李毓康攝）

振興醫院重症急診醫學部代理主任田知學直言，氣溫驟降，急診室重症和到院前死亡的病人數增加，這幾天該院急診收治中風、心肌梗塞病人增加，此外連發燒、肺炎就醫患者也變多。

張維典提到，這波天氣變化衝擊下，急診除了年長者較為常見，但也不乏較年輕、40~50歲中壯年族群，本身有風險因子者，也會在此時出現狀況。張維典呼籲，這段時間請大家注意保暖；如果家裡有電暖爐或暖氣，適當使用也是必要。

田知學發文特別呼籲，如果民眾遭遇有患者在面前倒下，但現場又沒有其他人，可以有3步驟幫助患者：

第一、拿起手機，馬上撥打 119

第二、開擴音模式，保持雙手空閒

第三、在 119 指揮中心的協助下，幫助你評估病人狀況，指導你穩定病人，必要時教你 CPR 的施行步驟。

田知學表示，不用擔心自己不會急救！只要撥打 119 時，專業的急救人員已經在路上，準備接手。而這一通電話，可能就是一條生命的關鍵。