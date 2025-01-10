一家三代都得糖尿病！醫嘆「壞習慣不改」：腎隨時會壞

▲祖孫三代都得糖尿病，父女不聽醫囑進行飲食控制、未好好服藥，任由血糖狂飆。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

腎臟科醫師林軒任透露，近期在門診遇到祖孫三代都得糖尿病，一同來求診。80多歲的阿嬤罹糖尿病多年，目前已慢性腎臟病第4期；50多歲兒子的糖尿病則是控制不佳，對於飲食控制有著超乎的自信，藥也不乖乖吃，目前已出現蛋白尿；至於30歲的孫女則是不吃藥、飲食也不控制，血糖已衝破天際、糖化血色素飆破11%。讓他看了直搖頭。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任在粉專《引人入腎・林軒任醫師》發文直言，這樣的狀況不僅發生在這個家庭中，由於糖尿病的病程緩慢，很多人對糖尿病的病識感相當低，又擔心吃太多血糖藥會傷腎，索性就不吃，「其實這個觀念是錯的！」他也提醒這家人，孫女的血糖控制不好，再幾年腎臟功能會開始變差、惡化為爸爸的狀態，假如爸爸狀況繼續控制不佳，就會變成阿嬤的型態了。

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▲腎臟持續超過濾狀態，之後就會出現蛋白尿，腎功能慢慢下降。（示意圖／翻攝自pixabay）

林軒任說明，「糖尿病腎病變」是糖尿病常見的併發症之一，最初會以腎絲球過濾率超標表現，因為一開始腎臟為了把這些糖分全排掉，會開啟超過濾狀態，使得腎絲球過濾率大於130（正常值為100～120 ml/min/1.73m2），但超過濾狀態僅能維持3～5年，之後就會出現蛋白尿，接著腎絲球過濾率就會慢慢下降。

林軒任舉例，假設本身患有糖尿病，健檢時發現腎絲球過濾率為140，「這時候不要誤以為腎臟回春了！」其實這已經是早期糖尿病腎病變的警訊，代表腎臟已經開啟超過濾狀態。

「每個人出現糖尿病腎病變的時間點都不一樣，取決於糖尿病控制程度。」林軒任表示。有些人糖尿病控制得好，平均血糖100 mg/dl以下，基本上不會對腎臟造成負擔；一旦平均血糖超過100 mg/dl，甚至到200、300 mg/dl，就會加速腎臟受損程度。

▲已確診糖尿病患者，應遵照醫囑服藥。（示意圖／達志）

林軒任也分享糖尿病腎病變「4大警訊」：

1.糖分控制非常差：糖化血色素總是大於7.5，甚至8，因糖分控制太差，會加重腎臟負擔，腎臟隨時都可能壞掉。

2.家族史：假如家族有人得糖尿病，且腎臟也壞掉，就要特別注意自己是否也成為該族群。

3.有蛋白尿：當出現蛋白尿，代表罹患糖尿病腎病變。

4.發現腎絲球過濾率飆高：且已有糖尿病大於3年，此時就是早期的腎臟病。

若已罹患糖尿病，該如何避免往腎臟病發展？林軒任提醒，必須好好控制血糖，當糖化血色素越低（小於6或6.5以下），腎臟病發生的機率就會越低；另也要遵照醫囑服用血糖藥，以及低蛋白飲食。他強調，控糖的確不容易，但只要及早治療用藥、遵從醫囑，都有機會逆轉糖尿病。