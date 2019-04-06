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別崩潰！專家：「芹菜＝廚房藥物」5狂營養曝　吃葉子效果更好

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點評:喜歡芹菜 <3
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芹菜。（圖／記者李佳蓉攝）
▲芹菜的「芹味」有的人喜歡，有的人不喜歡。（示意圖／記者李佳蓉攝）

圖、文／健談

芹菜的營養價值高，有「廚房藥物」之稱，在古代亦稱為「藥芹」。高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，芹菜具有利尿、降血壓、促進腸胃蠕動之效，且芹菜葉的營養價值更高，建議可適量食用，以增添營養。

別崩潰！「芹菜＝廚房藥物」5狂營養曝。（圖／健談授權提供）
▲營養師曝芹菜的5大營養價值，還不快吃？（圖／健談授權提供）

芹菜含有眾多營養價值，包括維生素A、C、β胡蘿蔔素、膳食纖維，以及鉀、鐵、鈣等多種礦物質。

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芹菜屬於高鉀、高纖維食材，具有降血壓、助排便的功效；但需要限鉀的腎臟病患不適合多吃。

根據研究發現，芹菜中含有「芹菜素」成分，有助於消除體內自由基，可提升免疫力，具抗癌之效。

此外，芹菜中富含的β胡蘿蔔素也有助提升免疫力，富含膳食纖維可幫助腸胃蠕動，緩解便秘問題。

然而，在家庭料理中，一般人都只吃芹菜莖而不吃葉，又是為什麼呢？廖嘉音營養師表示，因芹菜葉有苦味，故常被棄而不食，但其實芹菜葉的營養更勝芹菜莖！

芹菜葉的β胡蘿蔔素、維生素B1、鈣質都是芹菜莖的數倍之多，建議可適當食用，以補充營養；例如，烹調前先將芹菜葉以滾水川燙，有助消減苦味，或將少量芹菜葉切碎煎蛋、或放入湯中增添香氣，都可讓料理更添營養。

諮詢專家：高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師
本文經授權轉自：健談

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

關鍵字： 飲食健康 芹菜 營養 健談 抗癌 廖嘉音
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