1天嗑3大番茄...28歲女爆鏟4公斤！營養師曝「激瘦菜單」：不便秘了



▲28歲女子靠著一天吃3顆番茄，在一個月內瘦了4公斤。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／採訪報導



想要減肥，千萬別節食，尤其在不可或缺的蔬果營養攝取中，不妨試試番茄吧！女神林志玲曾公開自己靠水果餐減肥，其中最重要的就是番茄；就連婦產科醫師蔡鋒博在肚子餓時，也是靠著把番茄切薄片加熱搭配溫開水吃，在短短一個月狠甩11公斤，據說晚上吃更能提高新陳代謝、燃燒脂肪，真有這麼神？



減肥時營養均衡很重要！晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師分享，減肥門診中曾遇一名28歲女子，到門診一坐下來就開始抱怨：「營養師我不吃蔬菜，因為我覺得蔬菜很噁心」，只愛吃白飯澱粉類、肉類的她極度厭惡吃蔬菜，主訴便秘嚴重一週只大一次，睡眠品質差、容易胃脹氣不舒服。在飲食調整下，建議女子一天照三餐各攝取1顆大番茄，紅紅大番茄能補足蔬果中所需營養，「菜味」也沒那麼濃厚，終於讓她妥協。



趙函穎說，番茄無論是直接吃或是煮湯吃都好，開始執行一天3顆大番茄減肥法後，女子排便狀況變順「2天就排一次」，睡眠也有改善；另外，隨著精緻澱粉減少，改成地瓜、南瓜等好澱粉，肉類則維持原狀，終於讓女子體重從58公斤在一個月內掉到剩54公斤。她說，若本身抗拒吃綠葉蔬菜，也可嘗試如木耳、菇類、竹筍等纖維質含量高的蔬菜，在滷味店都買得到，或是在烹煮番茄湯時一起加入這些食材，都是不錯選擇，「大家不要把健康飲食想得太難囉」。



▲番茄生吃熟食各能攝取道不同營養素。（圖／取自趙函穎營養師IG）

有句話說「番茄紅了，醫師的臉就綠了」，趙函穎分析，番茄具有抗氧化及輔助減重的好處，且大番茄減肥效果勝於小番茄，一顆蕃茄約含1公克纖維，生吃能攝取豐富維生素A、C，每100公克番茄即含有21毫克維生素C，而加入橄欖油拌炒熟食則可吃到茄紅素，其屬β-胡蘿蔔素的一種，具有抗氧化、保護心血管及美白效果，對於男性攝護腺也很棒。



趙函穎建議，一週可吃番茄3～5次，可切片做沙拉，或是煮番茄湯，或炒蛋熟食更有助於「脂溶性營養素」茄紅素釋出，提升身體抗氧化能力，適合易胖體質的人食用。但也提醒，由於番茄鉀含量高，因此本身患有腎臟疾病的患者，要限制番茄攝取量。

至於在什麼時間點吃最好？趙函穎提醒，應選在「餐與餐之間」或「飯前」，不僅能增加飽足感，還能讓消化酵素發揮極致，幫助減重。她也分享一道「甩油瘦身蔬菜湯」，選用牛番茄2顆、洋蔥半個、高麗菜100g、紅蘿蔔10g、香菇高湯200cc、黑胡椒少許、羅勒葉少許。將番茄與高湯放入果汁機內打碎倒入鍋中，再加入其他蔬菜烹煮，最後灑上羅勒葉及黑胡椒調味即可香噴噴上桌囉。

請繼續往下閱讀...

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格、IG