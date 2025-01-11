鹼性離子水能改變體質？專家揭真相：酸鹼值若受影響反而會生病

▲喝足量的水有益健康，但鹼性水並沒有療效。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

市面上有許多鹼性離子水商品，甚至有傳言喝了可以抗氧化、改善酸鹼體質、抗癌及排毒。食品藥物管理署特別澄清，這些宣稱目前並無足夠科學證據支持。專家也表示，喝鹼性水和一般飲用水對身體健康的效果是一樣的，如果真的能改變體內酸鹼值，恐怕讓細胞代謝、酵素無法正常運作，反而會造成疾病。

食藥署於藥物食品安全週報中說明提到鹼性離子水迷思，避免民眾花錢買個錯誤期待。海洋大學食品安全與風險管理研究所助理教授莊培梃表示，鹼性水顧名思義就是酸鹼值偏向鹼性的水，市售鹼性水pH值約在7.5～9.5之間。鹼性水多以電解方式製作，在電解過程中，水分子會在陰極得到電子，形成氫氣（H2）與氫氧根離子（OH-）；水中微量的鈣、鎂等金屬離子也會因為帶有正電往陰極聚集，這些氫氧根離子與金屬離子使得陰極附近的水偏向鹼性，也就是大家所說的鹼性水。

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莊培梃指出，目前沒有足夠的科學證據支持鹼性水有調整酸鹼體質、抗氧化、排毒抗癌的效果，喝鹼性水和一般飲用水對身體健康的效果是一樣的，部分業者標榜鹼性水分子更小、更好吸收，事實上也缺乏足夠的科學證據。

莊培梃強調，人體裡血液、胃部等各部位的酸鹼值，都有保持酸鹼恆定的機制，單靠喝鹼性水並不足以影響酸鹼恆定。「如果真的能改變體內的酸鹼值，那將使得體內的細胞代謝、酵素作用無法正常運作，反而會造成疾病」，因此喝鹼性水調整酸鹼體質的論點並不足以採信。

莊培梃特別提醒，「水」是維持人體機能的重要物質，但五花八門的包裝水產品、水處理設備，所宣稱的療效、機能，大多沒有足夠的科學證據支持。因此，不要嘗試以特殊的水產品取代正規醫療，試圖達到抗癌、治病、抗氧化目的。

食藥署也提醒，日常補充水分的功能，任何水產品的效果都相同，自來水公司提供的自來水、市售包裝水皆合乎飲用水水質標準規範。喝煮沸過的自來水就是很好的補水選擇，也可以依個人對產品的喜好來挑選，但如果是地下水，則需留意可能含有其他污染物質的風險。