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熬夜暴肥！研究：超過23點才睡「6系統全爛光」　你慘中幾樣？

點評:要乖乖早睡了...
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床上滑手機,床上,手機（圖／記者季相儒攝）
▲你也是睡前狂滑手機，捨不得睡的熬夜族嗎？（示意圖／記者季相儒攝）

國際中心／綜合報導

忙了一整天，終於等到夜晚的來臨，怎能讓這難得的休閒放鬆時段就此溜走？一定要躺在床上滑滑手機、看看影集就是捨不得睡。根據《生命時報》採訪專家指出，雖然過了24點後才算深夜，但就內分泌而言，23點才上床睡覺就屬熬夜，原因在於人體自我修復時間大多在清晨3點進行，因此在23～3點的睡眠品質尤其關鍵，一旦過時，靠假日再長的補眠都沒用。

外媒《Livestrong》整理出「睡太少」直毀6個部位，你中了幾樣？

1.容易出意外
2016年一項報告指出，與睡眠時間為7小時或更長時間的人相比，每晚只睡5～6小時睡眠的人開車時發生車禍的機率超過2倍。顯然沒有足夠的閉眼睡覺，開車時間一拉長，過勞加上睡眠不夠，反應時間會大大減慢，發生意外的風險也越大。在生理上，睡眠不足的人的表現和喝醉酒具有相當的損傷程度。

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2.血壓變高
梅奧診所醫學博士Sheldon G. Sheps指出，只睡6小時甚至更少的人，更容易罹患高血壓，這是因為當你睡眠不足時，身體更難控制皮質醇等壓力荷爾蒙分泌。然而隨著時間推移，額外的壓力可能轉化為高血壓等身體健康問題。高血壓可能損傷血管，還可能導致心臟病、中風和腎臟疾病等慢性病。

▲▼ 感冒、咳嗽、生病。（圖／記者黃克翔攝）
▲太晚睡小心免疫力下滑，感冒容易找上你。（示意圖／記者黃克翔攝）

3.容易感冒
除了勤洗手外，獲得充眠的睡眠也是減少感冒、流感機率的最佳方式之一。根據2015年的研究指出，每晚睡少於5小時的人病毒找上門的機率是睡眠7小時以上的人的4倍。鳳凰城大學醫學中心睡眠中心主任Joyce Lee-Ianotti醫師表示，當人們睡眠不足時，免疫力下滑容易出現發炎反應，發炎使的身體更難抵禦致病毒或細菌的侵襲。

4.讓你變胖
睡眠剝奪真的和體重變化有關！身體進入睡眠時，會分泌調節影響食慾和飽足感的激素，長期熬夜會使「提高食慾」的激素升高，也影響瘦體素分泌，而不利脂肪分解，使你越不睡越胖。哥倫比亞研究也指出，睡眠不足和成年人體重增加和肥胖具有相關，如果你老覺得瘦不下來，還是乖乖在晚上11點前就上床吧。

▲▼情侶吵架。（示意圖／CFP）
▲沒睡飽容易讓人情緒變差，增加與人發生爭吵的機會。（示意圖／CFP）

5.情緒變差
2013年美國柏克萊加州大學研究發現，睡眠剝奪使得夫妻對對方的包容力下滑，讓人情緒低落。睡眠專家Michael Breus博士說：「所有情緒都被誇大了，當我們睡眠不足時，我們傾向於更加消極的看待事物」，所有平時看起來如芝麻大的事情都因為你的煩躁不安而放大，讓你容易與人發生爭吵或爭辯。

6.記憶力受損
睡眠專家Joyce Lee-Ianotti博士指出，當你睡著時，新的記憶會從你的海馬體傳到你的前額皮層進行長期儲存，當沒睡飽時，這些傳輸不會發生、新的記憶不會被儲存。所以你可能很難回想起昨天發生的事情，因為人體沒有獲得足夠的休息。

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關鍵字： 健康百科 熬夜 睡眠 睡覺 Livestrong 生命時報
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