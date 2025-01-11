愛吃「這食物」容易患糖尿病！醫師示警：隱形推手

▲除了常見的甜食與含糖飲料外，紅肉與加工肉品也是患上糖尿病的隱形推手。（示意圖／達志）



記者楊庭蒝／綜合報導

許多人提到預防糖尿病，首先會想到「少吃甜食」或「避免含糖飲料」，然而研究顯示，不僅是甜食，日常飲食中的其他項目也可能成為糖尿病的「隱形推手」。減重醫師蕭捷健近日指出，含糖飲料、紅肉與加工肉品等食物的攝取，與糖尿病風險高度相關，值得特別注意。

蕭捷健在臉書粉絲專頁上表示，每天多喝一份約350毫升的含糖飲料，糖尿病風險可能增加15%-25%。長期飲用含糖飲料，除了容易導致體重上升外，還會干擾血糖穩定，對健康不利。他建議減少含糖飲料的攝取，改以水或低糖飲品取代。

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令人意外的是，紅肉和加工肉品也與糖尿病風險息息相關。研究顯示，每天多吃一份紅肉（如牛排），糖尿病風險增加約10%-15%；若是加工肉品（如培根、香腸、熱狗），風險更高，可能達到20%-30%。蕭捷健提醒，紅肉和加工肉品的攝取應適量，並搭配多樣化飲食，以降低健康風險。

精緻碳水化合物（如白麵包、白米飯）及甜點（如餅乾、甜甜圈）含糖量高，且纖維含量低，長期攝取容易增加胰島素阻抗，導致體重上升及糖尿病風險。相較之下，富含纖維的全穀類食物能有效降低血糖波動，建議優先選擇。

在水果選擇上，莓果類如藍莓和草莓因富含抗氧化物與纖維，每天攝取約半杯，可降低糖尿病風險約10%-15%；每天吃一顆蘋果，風險則降低約7%-10%。然而，芒果、西瓜等高糖水果需適量食用，過量可能干擾胰島素敏感度。此外，純果汁雖來自天然水果，但因糖分濃縮、纖維含量低，每天多喝一份，風險也可能上升15%-20%。蕭捷健建議，以整顆水果取代果汁，能更有效穩定血糖。

綜合多項研究，飲食與糖尿病風險息息相關。減少含糖飲料、精緻碳水化合物及加工肉品的攝取，選擇低GI（升糖指數）的水果與富含膳食纖維的全穀類食物，搭配均衡飲食，是有效降低糖尿病風險的關鍵。專家也提醒，不要只專注於甜食或含糖飲料，應全面檢視日常飲食，找出可能影響健康的「隱形推手」，才能有效守護血糖健康。