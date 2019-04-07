三餐正常吃！豆漿「挑這時間喝100c.c.」爽鏟3kg　營養炸裂還不喝



▲專家指出，在飯前喝100c.c.豆漿，兩個月能爽鏟3公斤。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

生活中心／綜合報導



想要減肥？營養師推薦早餐可以來杯豆漿搭個茶葉蛋，補充營養又不怕熱量高，但其實「挑對時間點」喝豆漿，才能達到最佳減重效果。專家指出，豆漿中含有的大豆卵磷脂能延緩脂肪和糖分吸收，刺激飽腹中樞，進而達到抑制食慾的效果，因此選在關鍵時候喝100c.c.，在2個月內就爽鏟3公斤。

根據《早安健康》報導指出，選在每天「餐前30分鐘」喝杯100c.c.的無糖豆漿，三餐正常吃並搭配運動習慣，即可讓豆漿發揮減肥效果，在2個月內就能輕鬆甩3公斤。日本減重指導員和田清香說，豆漿含有的大豆卵磷脂使腸壁中的絨毛收縮，會延緩脂肪及糖分吸收，刺激飽腹中樞，進而達到抑制食慾效果。

日本營養師服部麗亦也解釋，豆漿中的「大豆肽」能燃燒體內脂肪，且豆漿含有維生素B1，也有助促進碳水化合物中糖分代謝功能。想要減肥，選擇無糖豆漿效果最好，和田清香提醒，若一開始無法接受濃度高的無糖豆漿，靠著從低糖豆漿開始適應，「循序漸進」再進階喝無糖豆漿也可以。



▲豆漿含有「大豆肽」能燃燒體內脂肪。（示意圖／Pixabay）

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豆漿究竟有多神？營養師孫語霙接受《ETtoday健康雲》訪問時曾指出，豆漿營養價值高，其營養成分包括大豆蛋白、維生素B群、大豆異黃酮、維生素E、皂素、植酸、大豆卵磷脂、鈣質、亞麻油酸、鉀、次亞麻油酸、膳食纖維、寡糖等，早餐喝低糖或是無糖豆漿都是很好的選擇。

新營養食代營養師鄭師嘉也曾撰文指出，豆腐、豆漿等低度加工的黃豆製品，對減肥也很有效果！國外研究曾發現，大豆蛋白能協助降低體重，透過每天食用大豆蛋白30克，可減緩人體脂質的的吸收和合成，還能促進脂肪排出。另外，大豆中含有的皂素、 大豆異黃酮等成分也能抑制體內醣類和脂質吸收，如此一來，即可防止兩者囤積在體內而形成體脂肪。