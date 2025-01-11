肺癌確診半數是晚期！專家籲「免疫治療」加速納健保　提升存活率





▲台灣肺癌研究學會楊志新理事長。（圖／台大癌醫提供）

記者洪巧藍／台北報導

肺癌連續十三年位居國人癌症死因首位，全台每年新增約1.8萬名肺癌患者，其中半數確診時已是晚期。賴清德總統喊出2030年達到降低3分之1癌症死亡率，肺癌可說是重中之重。專家表示，國健署今年下修肺癌篩檢年齡相當重要，但是光靠篩檢找出早期個案，短期內難以改善肺癌存活率，建議應該將「免疫治療」納入健保給付，提升晚期肺癌患者的治療效果。

台灣肺癌研究學會、台大醫院癌醫中心分院今（11）日與世界最大肺癌學術研究組織—國際肺癌研究學會（IASLC）共同舉辦國際肺癌學術研討會。本次會議是台灣肺癌研究學會與國際肺癌研究學會（IASLC）連續第三年在台舉辦專題研討會，兩百多名國內外肺癌診治的權威參與，亦是兩會簽署合作備忘錄後，首次聯手舉辦的國際性研討會。

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▲台灣肺癌研究學會理事長楊志新(中)、國際肺癌研究學會執行長Kelly(左三)及肺癌診治專家，宣誓致力實現治癒肺癌目標。（圖／台大癌醫提供）

不論在台灣或是全球，肺癌一直高居癌症死亡率第一名；在台灣肺癌更是連續十三年位居國人癌症死因首位。台灣肺癌研究學會理事長暨台大醫院癌醫中心分院院長楊志新直言，每年新增癌症患者約半數是晚期，占了患者很大族群，而近年新藥、新療法接續問世，肺癌治療可說是日新月異。

楊志新說明，以第四期患者來說，治療已經不再只是追求多半年、一年存活。例如有些單一標靶藥物（ALK基因突變）、六成患者可以使用同一種藥物超過五年，至於免疫治療對於第四期癌患有機會讓他們存活超過五年，且五年後患者復發機率就會變得很低。

楊志新指出，免疫治療單獨使用或搭配化學治療，對於沒有標靶治療選項的病人來說，是非常好的選擇，目前健保初步涵蓋PD-L1大於50%的病人或者少數鱗狀細胞癌患者，肺腺癌尚未納入，呼籲衛福部加速健保全面給付免疫治療。

高雄醫學大學附設醫院前院長鍾飲文認為，就政策面向，呼應賴總統宣示2030年前癌症死亡率降低1/3，肺癌十大死因首位，今年新成立的癌藥基金到位，補齊資源，健保署要加快將癌症治療指引跟上國際；或許可思考國際間像日本做法，病人部分負擔(Co-pay system)治療藥物費用，更快實現新藥可近性。