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不PO閃照＝有鬼！女生IG「狂做4舉動」男友超介意...妳白目中幾項

點評:留前任的照片...母湯喔！
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▲社群媒體,ig,滑手機,拍照。（圖／翻攝自pixabay）
▲女生在IG上做這4件事，小心男友氣噗噗。（示意圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

和朋友連繫感情，除了見面、打電話外，社群媒體已占據網友生活中的大多數時間，平時在臉書或IG打卡、發佈近況或是分享照片，只為了確保自己跟這世界「還沒脫軌」，但若妳已經有另一半，這些舉動可得格外小心，因為一個看似沒問題的小舉動，恐引發愛情大革命。

根據《Cosmopolitan》報導，女生在IG上做「這4件事」男友很介意，說不定還會引發分手之亂：

1.還留著前任照片沒刪
妳可能認為「這都是回憶」，但是身為人都會有比較心態，即使只是一張前任照片殺傷力都極大！留著它，代表妳還忘不了，也徹底忽略了現任的感受，進而燃起現任的比較心，也間接影響兩人的信任感，感情會越磨越淡。

2.注意妳的留言
雖然有時只是半開玩笑的「留言」，或是無心的與人調情，但在有伴侶的情況下這些舉動非常不合適，倘若角色互換，妳能接受嗎？網路很開放，每個人也都有言論自由，但試想妳的曖昧留言，看在另一半眼裡只有難過。還給他想要的安全感，才能牽著手走一輩子。

滑手機,女神,嬌羞,Line,聊天,兩性,把妹,撩妹。（圖／記者李佳蓉攝）
▲不PO另一半的照片，容易給人不安全感。（示意圖／記者李佳蓉攝）

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3.從不PO另一半的照片
就算再不愛放閃的人，也該偶爾PO一下男友的照片，適時的在社群媒體中讓伴侶露臉，這是一種尊重和對外宣示的感覺。若你從來不PO閃照或連貼文都隻字不提，容易讓男友起疑心，漸漸對妳失去安全感。

4.過度沉溺
單身時，妳天天都會PO現實動態，不滑IG彷彿跟不上時代，因此成為重度IG使用者；但有了男友後，請揮別頻繁用手機的習慣，一旦妳長時間沉溺其中，等於變相減少與另一半相處的時間，讓感情緊密度一日不如一日。

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關鍵字： 兩性健康 IG 交往 情侶 分手
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