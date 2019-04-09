高三女熬夜拼學測　一覺醒來臉歪嘴斜竟「面癱」

▲亞大醫院復健部部長周立偉使用雷射治療替患者治療面癱狀況。（圖非當事人）。（圖／亞大醫院提供）

記者洪巧藍／採訪報導

一名高三女生去年底準備學測時，因氣候變化大而感冒，加上熬夜唸書、壓力大，起床突然發現右臉僵硬、嘴巴歪斜、眼睛閉合困難。她擔心上學會被同學笑，趕緊赴醫檢查，最後確診為「顏面神經麻痺」。醫師表示，此類周邊型顏面神經麻痺和免疫低下、病毒感染有關，經過積極配合復健治療，一個多月後恢復良好，也在學測考出佳績。

收治個案的亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉表示，顏面神經麻痺即俗稱的「面癱」，好發於季節交替時節，各年齡層的人都可能發生。以這位高中女生為例，因考試壓力大，經常熬夜、失眠，加上天氣不穩定造成感冒，就容易因病毒感染引起顏面神經麻痺。

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事實上，顏面神經麻痺又可分為「周邊型麻痺」和「中樞型麻痺」，周邊型多和壓力大、休息不足，造成免疫力低下，導致病毒感染大腦第七對顏面神經，中樞型則多與腦部疾病有關；兩種顏面神經麻痺可透過抬頭紋和法令紋做簡易區別，由於與周邊型麻痺相關的大腦第七對顏面神經自耳後控制顏面肌肉，若抬頭紋和法令紋消失為周邊型麻痺，若兩者都在，則為中樞型麻痺。

周立偉指出，「周邊型麻痺」的患者除了抬頭紋和法令紋消失外，也會發生眼睛閉合困難、淚液減少、無法吹口哨、口齒不清、流口水等症狀，通常這些症狀在發病的48小時內最明顯，會先由神經內科醫師安排系列檢查，並給予七天的高劑量口服類固醇緩解神經發炎狀況，之後再搭配復健和中醫治療。

復健方面可透過熱敷、紅外線照射、雷射治療、電刺激等方式恢復，紅外線照射可使受損的神經，透過良好的血液循環獲得養分，雷射治療可促進神經生長修復，此外，在神經完全修復前，肌肉容易因缺乏神經刺激而萎縮，此時可再搭配電刺激，以減緩肌肉萎縮的速度，通常只要1至1.5個月積極配合治療，九成可恢復原本的樣貌。

周立偉提醒，預防顏面神經麻痺，生活作息應該保持正常，避免熬夜，一旦發生也千萬不要嘗試坊間來路不明的偏方，應遵循正規醫療管道積極配合治療，不要拖延，並保持良好生活作息與飲食均衡、勤做臉部按摩，都有助於順利康復。