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高蛋白=健身聖品？喝了能減肥嗎？「常見5疑問」專家回應了

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▲▼牛奶,鮮奶,豆漿,高蛋白,乳清,蛋白粉。（圖／翻攝自pixabay）

▲高蛋白一份約含有25公克的蛋白質。（圖／翻攝自pixabay）

文／Jerry營養師

高蛋白，﻿顧名思義來說就是高濃縮的蛋白質食品﻿，營養組成通常包含：蛋白質20~30g、脂肪 <1g﻿、碳水化合物 <5g﻿、熱量落在100卡上下，想補充足夠蛋白質，卻不想多餘熱量是個好選擇。﻿

大家常常會覺得是不是健身的人就需要吃這類產品呢？其實不然，只要有需求就會需要，簡單來說是代餐的概念，不能取代正餐，但是可以方便一整天的營養素攝取。﻿

以高蛋白1份來說，就含有25g左右蛋白質﻿，而一個60kg的正常人，一天所需54~60g的蛋白質﻿，相當於一天吃8~9顆蛋。而健身的人的蛋白質需求，高達90~120g﻿，相當於 13~17顆蛋。（但當然不會只吃蛋，把蛋做為單位比喻大家更明白吃的量﻿）

從食物中取得這麼高的蛋白質量，需考量到平常作息、工作...非常不容易，於是乎有高蛋白這類的產品出現了，是方便營養素的攝取，但不表示只能給健身運動者食用，對於平常豆魚肉蛋類吃不足的人，也可以食用高蛋白當作補充，只要了解自身的需求就能活用。

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﻿▲健身,肌肉,運動。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲許多健身者會喝高蛋白補充營養。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

【高蛋白】 Ｑ＆Ａ

大家聽到就敬而遠之，認為說不是在健身沒有需要喝！

Ｑ：那個不是會傷腎嗎？ 
Ａ：傻孩子，健康身體情況下多吃點蛋白質並不會傷害，頂多可以表示增加腎臟作業。

Ｑ：沒有喝就不能長肌肉不是嘛？
Ａ：不是的，足夠的營養（蛋白質及熱量）也能夠生長，不然怎麼從小baby長成現在頭好壯壯還能問我問題呢?

Ｑ：市售有分女用跟男用高蛋白乳清嗎？
Ａ：補充營養不分男女只有份量區別，有聽過吃牛排男生可以女生不行的道理嘛。
✔️那類產品是廠商行銷方式，反而添加過多化學添加物。

Ｑ：沒有健身也可以喝嗎？
Ａ：可以的，但不建議這樣做，畢竟原型食物富含多種營養素。若是真的想喝，比較建議說平常肉類攝取不足，可以藉由喝高蛋白補足一天所需的蛋白質。

Ｑ：有人把這個當減肥產品？
Ａ：它並不是什麼減肥產品，只是濃縮蛋白質作為代餐食用，長期下來會致使營養失衡造成健康換取體重的現象。

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關鍵字： 減重健康 美體健康 健身 Jerry營養師 高蛋白 蛋白乳清
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