吃錯油「腦袋變笨！」小心這款油品...產後憂鬱兇手曝

▲常添加在甜點裡面的奶油屬於反式脂肪的一種。（圖／達志）

文／蔡凱宙

脂肪出問題，腦袋就不靈光

人體還有一個部位的脂肪也很多，那就是腦神經。腦神經像電線一樣，外面需要包覆一層絕緣體，脂肪就是最好的絕緣體，可以阻擋電和水的傳導；神經裡面的髓鞘，可阻擋電位漏電，其主要成分也是脂肪。所以，當人體內的脂肪有問題，或是長期吃錯誤的油脂時，容易產生腦病變。因此，吃好油可以防失智。

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此外，產後憂鬱跟脂肪酸的不平衡也有關係。我曾有一位患者，是三十幾歲的媽媽，孩子出生後因為產後憂鬱的緣故，無法回到職場工作，後來大量幫她補充脂肪酸，才慢慢復原。其實，女性在懷孕時就應該開始食用好的油，因為胎兒在長大的過程當中，大腦也在成長，需要大量的脂肪酸，會消耗掉媽媽的脂肪酸，造成母體營養不均衡。

所以，脂肪是很重要的營養來源。但好油其實很貴，放久也容易變質，為了降低油的成本，讓它不容易壞掉，油商發明了氫化油，就是所謂的反式脂肪，反式脂肪身體不容易代謝，吃久了腦袋跟身體都會出問題。

良心好油，才對我們身體有真正的幫助，也是人體所需要的營養。