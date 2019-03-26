傷心真的會「傷心」！他兒時慘遭家暴...30歲就得高血壓

▲創傷壓力症候群患者，罹患心血管疾病的機率更高。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

每個人一生中都可能因為各種創傷而有過「傷心」的經驗，但是根據最新的精神醫學研究顯示，長期處在創傷狀態下的人，未來比較容易罹患各種心血管疾病。

中國醫藥大學新竹附設醫院與哈佛大學、台北慈濟和三軍總醫院的研究團隊，透過分析台灣健保資料庫，發現「創傷後壓力症候群」患者將來得到高血脂、高血壓與糖尿病等心血管代謝疾病的機率比一般人高出許多，說明傷心可能真的會「傷心」。

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這份研究共有4765案例，其中包括953位經過精神科醫師診斷具有「創傷後壓力症候群」的患者，另外3812人為沒有罹病的對照組，經過13年的追蹤對照兩組發現，有創傷壓力症候群的患者和對照組相比之下罹患高血脂、高血壓、糖尿病等心血管疾病高出4到6倍。研究結果3月刊登在哈佛麻州總醫院「綜合醫院精神醫學」國際期刊（General Hospital Psychiatry）。

▲兒時因為處在家暴的處境下，易感到焦慮緊張、血壓飆高。（圖／123RF）

中國醫藥大學新竹附設醫院醫師周伯翰指出，長期心理創傷會讓大腦杏仁核（amygdala）過度活化，導致交感神經長期過度反應與體內的血管發炎因子升高，因此長期下來容易導致心血管疾病。他曾會診一名罹患心肌梗塞的50歲男子，不菸不酒，一點小事就緊張焦慮，30歲就被診斷有高血壓，但治療效果不佳，需合併多種藥物控制治療。

經過深談後，才發現患者童年長期生活在家暴陰影下，父親常常酗酒後動粗，患者須時常提高警覺避免突然被一陣毒打，長大離家後也常對周遭環境沒有安全感，精神常處於緊繃戒備狀態，經抗憂鬱藥物治療後紓緩緊張情緒，血壓也較穩定。

周伯翰說，抗憂鬱的藥物能夠讓情緒穩定，根據過去研究顯示具有抗發炎效果，可能機轉主要是透過有效抑制大腦杏仁核過度活化，進而降低交感神經活性、改善血管發炎與減少刺激骨髓分泌發炎因子，而達到降低罹患心血管疾病的作用。

▲周伯翰建議民眾遇到超出心理負荷的壓力症狀，要適時求助。

醫師也呼籲，許多人遇到心理創傷時，常常覺得「靠自己」就會好，但是每個人能夠承受的壓力程度不同，當創傷壓力的影響超過個人所能負荷時，往往會開始出現恐慌、焦慮不安甚至憂鬱的情形，建議還是要適時就醫， 否則長期下來「傷心」導致傷「心」，那就更得不償失了。