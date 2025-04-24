世界免疫週！醫師籲：HPV疫苗不是只有女生要打　還可「防6癌」

▲世界免疫週！醫師籲：HPV不是只有女生要打「疫苗防6癌」 。（圖／翻攝衛生福利部官網）

記者王威智／綜合報導

當我們忙著防堵新冠、流感這些「看得見」的威脅時，有個更隱密的病毒正透過親密接觸，悄悄侵入你我的生活。它是人類乳突病毒（HPV）超過八成有性行為者都可能感染，不僅造成子宮頸癌，更是口咽癌、肛門癌等6大癌症的隱形推手。

每年四月最後一週是由世界衛生組織（WHO）發起的「世界免疫週」，旨在推動全球疫苗接種，預防傳染病。今年，宜蘭好幸福泌尿科診所的院長連繼志醫師特別強調HPV疫苗的重要性，指出這種疫苗是防癌的利器，男女皆應接種。

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人類乳突病毒（HPV）是一種通過性行為傳播的病毒，幾乎所有有過性行為的人一生中都可能感染至少一次。根據世界衛生組織的數據，HPV每年導致約70萬例癌症病例，包括子宮頸癌、陰道癌、外陰癌、肛門癌、陰莖癌與頭頸癌等。連繼志醫師提醒：「HPV不僅是女性的問題，男性同樣面臨罹患口咽癌和肛門癌的風險，甚至比女性更高。」

最新數據顯示，接種HPV疫苗能阻斷90%的癌前病變，保護力跨越性別與性取向。根據世界衛生組織的統計，普及HPV疫苗的國家在十年內子宮頸癌前病變的發生率下降了90%，全球則預防了80%的癌前病變。換算下來，每6分鐘，HPV疫苗就能拯救一條人命。連醫師表示：「這支疫苗不僅僅是預防子宮頸癌，它還能防止多種癌症，是名副其實的『防癌疫苗』。」

▲宜蘭好幸福泌尿科診所的院長連繼志 。（圖／院所提供）

過去社會普遍認為HPV疫苗是「女性專用」，但連繼志醫師澄清這是過時的觀念。不論性別或性向，只要有性行為經驗，都有感染HPV的風險，尤其在LGBTQ族群中，相關癌症的發生率更高。連醫師強調：「打疫苗不是因為你有風險，而是因為你在乎健康、在乎你的伴侶、在乎你未來的家庭。」

HPV疫苗在性行為前接種保護力最佳，但即使已有性經驗，接種疫苗仍有益處，可預防未曾感染的病毒型別。連繼志醫師建議，9至45歲的男女皆應考慮接種，愈早接種，保護愈早啟動。目前國家也將國中男女納入公費疫苗接種計劃，以早日保護下一代。

在這個關注傳染病與疫苗力量的國際週期，我們不僅要記得新冠、流感等病毒，更應關注像HPV這樣潛藏的病毒，它可能悄悄影響我們、伴侶，甚至下一代。連醫師在訪談結束前再次呼籲：「HPV疫苗是不分性別的『防癌疫苗』，今年世界免疫週，為自己與伴侶接種HPV疫苗，給健康一份保障。」