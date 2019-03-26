怎麼丟話題才好聊？從打字曖昧→在一起...拒碰「3大地雷」

▲跟女生聊天要注意別踩到地雷。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

文／亞當老師

一個話題，如果沒有核心重點。那麼講的話其實是沒有任何意義可言，條件好的女生，每天都被大量的男性用訊息轟炸，就算一開始，女生是對你有一些好印象的，也許她也會想要跟你聊天。但是如果你給他的訊息跟一般男生給的都半斤八兩，甚至是很多無意義的聊天，你想一下，長期下來，女生又會把你歸類到一個什麼樣子的印象呢？

1.刻意討好奉承

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很多人都認為『喜歡』的產生，是來自於對女生討好、奉承、送禮物等等，但其實這些方式都是錯誤的。因為你要想一個更深層的問題，就是所謂『付出與得到』之間的關係。如果你跟女生互動，她什麼都沒付出，就可以得到你對他的好。以人性來說，如果她不用付出就能得到，她為什麼要對你付出呢？ 當女生覺得沒有必要為你而付出的時候，你在她心裡面其實是可有可無的，甚至只是個備胎的角色。你又如何得到你所想要的愛情呢？

2.為了聊天而聊天

很多人都會害怕一件事，就是如果我今天，沒有找這個女生聊天，那她會不會就忘記我了，或是被其他人追走了？

根據我自己的經驗，其實一個女生，從一開始認識，到開始了解你，都開始你們慢慢變熟，到曖昧，到在一起。這過程當中，都是很多東西的堆疊而成，絕對不是一兩個字，或幾句話就可以達到的效果。所以一個女生不會因為你今天沒有跟她說話，她就被其他人追走；也不會因為你今天跟她說了話，她就愛上了你。

▲聊天切記不要被貼上負面的標籤。（圖／翻攝PAKUTASO）

重點還是在於，你所說的每一句話需要有重點，需要有核心價值。不然對於女生而言，你就是為了說話而說話，講一些無關痛癢緊要的話，讓她覺得跟你聊天起來很無趣、很無聊、也浪費時間。如果當女生對你貼上了這樣的負面標籤，你想她之後還會想認真的想跟你聊天嗎？

3.缺乏印象層次感

在我的觀察中，很多單身的男性，都有一個共同的特質，就是認為做自己最好，不需要提升，因為會願意愛我的女生自然會愛我。

其實我過去自己，也有這樣子的迷思。因為我過去在學校是一個靠成績取勝的人，我頭上頂的好學生的光環。在學生時代，衡量價值的一個標準，就是你的學業成績，所以我就是在這樣子的光環長大的。

然而有著光環，並不是代表的我就有足維繫愛情的能力。就像是許多教授雖然說他已經有博士頭銜了，但是博士頭銜代表的，只是在那個專業技能上 比他人強很多。但是回歸到人與人相處必要的生活上，很多高學歷的人也未必是十項全能。

▲要能談的成戀愛，也包含自己是否具備維繫感情的能力。（圖／翻攝自pixabay）

所以你在女生心中，假設你真的有某個強項，那麼你在她心中，就會是那個領域的達人沒錯，但是其他維繫愛情所需要的面相呢？

就好比說你今天買一輛汽車，功能只有1樣，再比起另外一輛汽車，功能卻有6樣，或者是有12項功能的汽車，你覺得哪一輛汽車帶給你的感受是最強烈的，我想功能愈多一定給你的感受是愈強烈的，你也更容易在選擇上去挑選他。

我們回歸到男女挑選彼此的狀況下，如果一個女生同時有5個男生在追她， 但是你就只有一個功能，那其他的男生的功能，至少都有三項、五項 那你是要拿什麼去跟其他的男生競爭呢？

本文總結：

今天的文章，我透過了很多讓你反思的主題，去幫助你重新審視你在跟異性的互動上，容易犯的一些錯誤。希望透過這次的分享， 讓你重新去定位自己跟女生互動的心態與方法。

情感導師 亞當，帶領『幸福拼圖Zec99』團隊舉辦近百場的聊天實戰課程，幫助學員釐清個人聊天盲點，建立自信。參與過無數人際關係及行銷課程培訓，如『NLP』、『心理學』、『成功學』等等。從認知、社會、行為、情感，四大面向幫助男女建立自我自信與個人價值。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99