戒檳榔19年！他仍罹口腔癌　嘴裡「粉色肉團」2個月爆長5倍大

▲別拖！他口腔長腫瘤「2個月變5倍大」。（圖／衛福部彰化醫院提供，以下同）

生活中心／綜合報導

口腔腫瘤增大速率快到你會怕！彰化縣69歲葉先生不抽菸，但從20歲就開始嚼檳榔，直到50歲才戒掉，結果最後還是躲不掉口腔癌。去年9月葉先生左邊口腔長出腫瘤，經確診為1公分大的一期惡性腫瘤，拖了2個月都沒處理，結果竟惡化成5公分大的三期腫瘤。

患者指出，去年9月底左邊口腔黏膜出現白斑，感覺有顆東西，並有粗糙感，他就去某大醫院就診，經過正子電腦斷層及切片病理報告，證實是惡性腫瘤，約1公分大。當時看診的醫師對他說「可以開刀拿掉」，結果他誤以為醫師這樣說並沒有很急迫，而且該醫師也無告知口腔癌會長的很快，也因為他那時剛好忙於養雞及種植火龍果，又碰上朋友參與選舉，他要去幫忙，所以就沒立刻處理腫瘤。

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到了11月中旬，患者驚覺腫瘤變大，經朋友介紹轉到彰化醫院就診，許嘉方幫他照電腦斷層才發現「腫瘤已超過4公分」，許嘉方勸他趕快動手術，但患者堅持要幫朋友打完選舉才願意手術。直到11月底才進行手術切除腫瘤，而取出的腫瘤已5公分大，也在短短2個月內從一期變為三期。

▲該患者拖了2個月才把口腔腫瘤開刀取出，若是拖太久很有可能就會送命。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方指出，患者的手術過程很順利，即將進行放射線及化學治療，後續情況會持續追蹤；而葉先生的口腔癌細胞在2個月內就變成5倍大，「真是太快了」，臨床上也確實有發現口腔癌細胞長的特別快，但一般人發現後通常很快就會手術，很少會拖到2個月。

許嘉方也強調，口腔黏膜並不會一夕之間就長出腫瘤，如果口腔潰瘍久不痊癒、出現紅斑或白斑、黏膜表面粗糙、黏膜纖維化或腫脹，應該就要趕快就醫，千萬不能拖延。若是發現口腔癌一期就能馬上進行手術切除，癒後通常良好，若到三期才切除，還要飽受放療及化療的折磨，癒後也通常不佳。

▲許嘉方認為，最好別嚼檳榔，如果有就要趕快戒掉，否則口腔癌很容易找上門。

此外，根據衛福部資料指出，口腔癌患者中近9成都有嚼檳榔的習慣，而進一步分析後發現，嚼檳榔的人罹患口腔癌的機率是一般人的29倍；同時吸菸及嚼檳榔者，導致口腔癌的機率為一般人的89倍；同時吸菸、飲酒及嚼檳榔者，導致口腔癌的機率為123倍。

因此許嘉方提醒，菸、酒、檳榔是罹患口腔癌的重要因子，尤其是檳榔，口腔癌患者幾乎都曾吃過，縱使該名患者已經戒掉快20年了還是逃不過，所以，最好不要嚼檳榔，正在嚼的人最好馬上戒掉，30歲以上的人每2年就應該篩檢1次。