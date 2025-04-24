不只是臉紅！醫揭常見玫瑰斑7症狀　高比例合併「蠕形蟎蟲」

▲台灣青春痘暨玫瑰斑協會邀請全台診所，一同響應國際玫瑰斑月，張貼玫瑰斑的專屬衛教貼紙。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

玫瑰斑（Rosacea）過去被稱為酒糟，醫師指出，這是一種慢性皮膚發炎疾病，主要特徵為臉部持續泛紅、發熱、丘疹、膿皰、搔癢、乾燥、粗糙等，若不及時治療，症狀可能加劇。且個案有很高的比率會合併蠕形蟎蟲(Demodex)過度增生，而這些微生物可能會加重發炎反應，使病情更難控制。

每年四月是「國際玫瑰斑月」（Rosacea Awareness Month），台灣青春痘暨玫瑰斑協會（TARS）理事長、皮膚科醫師邱品齊表示，玫瑰斑的盛行率約為1%至5%，女性的發生率高於男性，男女比例約為1比3。玫瑰斑的主要特徵為臉部持續泛紅、發熱、丘疹、膿皰、搔癢、乾燥、粗糙等。

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TARS協會顧問、皮膚科醫師黃幼鳴指出，有些患者甚至會因血管擴張而產生微血管絲，或因皮脂腺與纖維組織增生而形成酒糟鼻。此外，少部分患者也會有眼部的症狀出現，像是眼睛及眼瞼發炎、眼部分泌物增多或乾澀等情形。

邱品齊說，玫瑰斑會因氣溫變化、辛辣食物、情緒波動等因素加劇，如果有伴隨丘疹膿皰，常會被誤認為是過敏或青春痘，因而延誤治療時機。問題若不及時治療，症狀可能加劇，甚至影響外觀與心理健康。就曾有一名患者青春期時就出現明顯的玫瑰斑症狀，但長期以來都誤將玫瑰斑當作一般皮膚敏感處理，反覆使用不對症的藥品與保養品，導致病情惡化，最後甚至出現皮膚敏感與發炎。

此外，玫瑰斑患者有很高的比率會合併蠕形蟎蟲(Demodex)過度增生！黃幼鳴指出，這些微生物可能會加重發炎反應，使病情更難控制，也因此通常會建議患者先進行蠕形蟎蟲檢測，特別是那些長期泛紅、膿皰反覆發作，或對標準治療反應不佳的患者。如果檢測確認蠕形蟎蟲數量異常增多，則可搭配抗蠕形蟎蟲藥物治療，以幫助穩定病情並提升治療效果。

在日常護膚方面，邱品齊建議，玫瑰斑患者應特別注意清潔、保濕、防曬及化妝品選擇：

清潔：使用單純溫和、不含皂鹼的洗臉產品，避免過度清潔。

保濕：選擇低刺激、無香精與酒精的產品，維持皮膚屏障正常功能。

防曬：使用清爽型物理性防曬品（如含二氧化鈦與氧化鋅），避免過度曝曬陽光。

保養品：避免含高濃度酸類或A醇的產品，選擇清爽、無香料、不致粉刺的產品。