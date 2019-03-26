嗷嗚～我是最佳狗保母！適合有孩童家庭養的10種狗狗

圖、文／毛起來 MaoUp

人家說狗狗是人類最好的玩伴，真是一點都沒錯!我們看到越來越多的家庭，分享寶寶與寵物一起成長的過程。但不同品種的狗狗也有不同的特性，到底那些狗狗最適合有小朋友的家庭呢？

毛起來幫你整理了十種狗狗，提供家裡有小朋友又想養寵物的人參考。

1.黃金獵犬

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黃金獵犬個性溫和的特性常被選為做為導盲犬，他聰明、友善、溫馴且富有耐性，對小朋友的忍耐力更是出眾，陪伴老人或小孩都再適合不過。

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2.米格魯

天性活潑開朗的米格魯精力旺盛，愛撒嬌且喜歡與人（特別是小孩）親近，但較為神經質且叫聲大，受不了狗狗叫聲的家庭可能較不適合。

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3.拉不拉多

拉不拉多個性溫和、聰明，常被拿來擔任導盲犬、狗醫生等重要的工作，幾乎沒有攻擊性的他們，可以說是小寶貝的最佳玩伴。寵物當家裡貪吃的「雅夫」與電影《再見吧可魯》的主角可魯也都是拉拉喔！

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4.貴賓狗

貴賓狗很聰明、又很溫柔，少掉毛的特性，特別適合有過敏體質的孩子。作為一種有自信又優雅的狗狗，他們既善良又有好脾氣，是孩子們很好的玩伴！

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5.鬥牛犬

鬥牛犬的性情善良、友善且溫文儒雅，是標準的面惡心善，尤其對於孩童更是特別親和與友善，十分適合作為家庭成員及陪伴孩子成長。

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6.巴吉度

耳朵超級大的巴吉度，個性溫和，非常忠心且不具支配欲與攻擊性，可以放心的讓小朋友跟他一起玩耍。值得注意的是，盡可能不要讓小朋友坐在巴吉度的身上，這樣容易讓牠的骨骼受傷！

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7.牛頭㹴

大家熟知的『賤狗』牛頭㹴個性溫順、聽話，對主人忠心而且服從性強，對孩童特別的親切友好且有耐心。如果訓練得宜，會是家裡忠實的夥伴！

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8.巴哥

巴哥個性溫和、活潑、體貼而且愛乾淨，加上喜歡與人互動，十分適合有小朋友的家庭飼養。

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9.邊境牧羊犬

靈犬萊西中的主角「邊境牧羊犬」被譽為最聰明的狗狗，他們學習力強、理解力高，相當容易訓練。大部分的邊境牧羊犬都很喜歡跟小朋友，但太過喧鬧的小孩可能會讓牠感到緊張，這點要多加留意！

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10.米克斯

混種的狗狗米克斯較不容易有遺傳疾病，而且聰明又溫馴。如果家裡想養狗狗，不妨以認養代替購買，帶一隻米克斯回家吧！

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能夠與狗狗一起成長是孩子童年最棒的一件事，但大家也要注意，再怎麼溫馴的狗狗，還是要有大人在旁邊監督，不要讓寶寶跟狗狗獨處，以免發生意外喔！