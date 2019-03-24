「不太會說話」很吃虧？在愛情路上跌倒...全因犯了這迷思

▲在愛情關係中，溝通好壞是否影響了幸福的結局？（圖／翻攝自pixabay）

文／智遠老師

你是否曾經因為「不太會說話」，吃過了很多虧？好比在職場上，你想跟老闆談加薪，自己做好了準備，也鼓起了勇氣，卻三言兩語就被主管說服，繼續回去加班？

在社交場上用餐時，你總是感覺如坐針氈，尷尬如影隨形，只好一人埋頭吃飯？在逛街買東西，你明知道店員能給你更低的折扣，卻怎麼談，店員都不願鬆口，你最後只好以幾乎原價的價格買下？

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或是在兩性戀愛中，你總是莫名其妙讓對方生氣，還往往越解釋越說不清……其實學會說話，也代表「溝通表達能力」是一項最基本的、也最容易從中獲得好處的技能，它能幫助你用最小的成本，更快的得到成功。

「當你越會說話，別人就越快樂，別人越快樂，就會越喜歡你；別人越喜歡你，你得到的幫助就越多，你將會越快樂。」我相信大家一定常在網上看到，或常聽別人說過「情商的用詞」。

那麼針對你們對於「情商」這個名詞，你瞭解它多少？它真的像是網上說的是「挽回愛情的核心」嗎？

「擁有高情商的核心定義在於：面對不同的人、不同的場景，用不同的角度，進行說話溝通策略。」你的生活品質規劃、人際社交關係、溝通表達能力、自我人格魅力表現等等，真的有那麼簡單就讓自己成為一個高情商的人嗎？

▲在關係中感到不安、糾結、情路不順遂。（圖／翻攝PAKUTASO）

其實在這世界上，所有的問題都可以分為兩大主題，就是「自我」和「他我」：

「自我」就是：自我成長，自我成功。

「他我」就是：你和金錢的關係，你和男人的關係，你和世界的關係。

我以往來倡導的主旨就是：「學習自我和獨立」這兩個詞其實完全可以解決自我和他我之中存在的大部分問題。

當然我們首先要解決自我的問題，我們要怎麼讓自我生活不糾結、不困惑、順心遂意。在這之後，才是開始解決與周圍他人的關係、以及與挽回對象的關係。所以，在我們的世界裡『自我』永遠是排在第一位。

沒有誰的人生，是愛情不淡，友情不散，親情永恆。而面對無常的世事，唯一能讓我們擁有足夠安全感的，就只有不斷成長，不斷變得強大。只有在這些過程中，我們才能保持對自我的取悅，滿足對生活的情趣，以及對世界的好奇，人生中並不存在「絕對」兩個字。

沒有你做了什麼，就一定能得到什麼的觀念。尤其在於愛情根本不存在任何標準答案的情況下，要用什麼技術來框架它，可以說是不可能的任務。

這也是一般挽回者，容易出現的錯誤迷失心態，也是最容易被自己的思想框架住的原因。所以，你必須要認清眼前所有的真實狀況，好好冷靜下來，睜大眼睛看仔細「現在的你到底能夠為自己做些什麼」？

▲你如何整理自己不安的情感，勇敢面對問題？（圖／pixabay）

一個女人給自己最好的禮物，不是在買了多少衣服，而是通過各種方式見識各種不同的價值觀、不同的生活。當一件東西或一樣事物能讓你明白自己、自我有多重要、多珍貴時，那它的性價比就是最高的。當自己不對自己敷衍的時候，負起所有責任時，別人自然不敢對我敷衍。

所以總結來說：你覺得對現在的自己夠認真嗎？你花了多少時間成本，在重新整理與經營自己？雖然在挽回愛情道路上，會經常遇見我們不想要的狀況，但是當你能現在能夠抬頭挺胸的面對這些問題，也象徵你成長了、能力變強了。

如果，像過去一樣，碰見同樣的問題，一句話都不用說你又躲進自己龜殼中，那麼這些問題它將會一輩子騷擾着你，它並不會憑空消失。唯一的辦法就是：鼓起勇氣挑戰它，嘗試著解決它。在這當中獲取得經驗，就是能夠幫助你挽回成功的關鍵點了。做什麼决定之前仔细考慮，一旦做了决定就要勇往直前、堅持到底。

希望今天的分享能夠幫助到您 ~

失敗只不過是暫時停止成功，假如我不能，我就一定要；假如我要，我就一定能！打擊與挫敗是成功的踏腳石，而不是絆腳石，決不能輕易放棄，世界上沒有失敗，只有「放棄」。

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99