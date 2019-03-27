年輕失智患行為問題多　知覺統合治療「7種刺激」助改善

▲知覺統合治療課程「左右跨步」。（圖／台灣失智症協會提供）

記者嚴云岑／台北報導

全年年輕型失智症患者約1.2萬人，罹病時正值中壯年，常伴隨行為問題，讓仍在職場工作的配偶心力交瘁。台灣失智症協會在Young記憶會館開設課程，讓患者透過知覺統合治療穩定情緒，改善步態、肢體協調與生活自理能力，有名罹病9年的重度病患，經治療後，能攙扶下自行走一小段路，讓家屬大改欣慰。

台北市職能治療公會沈明德治療師表示，知覺統合治療原用於兒童，但經實作發現，在中重度年輕型失智者身上也有明顯成效。

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知覺統合治療是透過視、嗅、味、聽、觸覺、前庭覺及本體覺等7種感覺刺激，並特別著重前庭覺及本體覺的刺激，引發失智者達到放鬆，甚至正向的行為變化。中重度年輕型失智者一開始往往聽不懂指令，但在職能治療師引導下，卻可以在團體中一起跑、一起跳、用彈力繩舞動肢體，有助穩定情緒、減少焦慮及無意義行為。

▲台灣失智症協會知覺統合治療。（圖／台灣失智症協會提供）

沈明德說，團體中有些重度失智者，上完課程後其步態、肢體協調獲得改善，甚至增進自行穿脫衣物、從坐到站等生活自理能力。家屬們在知覺統合治療活動中也學習到許多照顧技巧，提昇了居家照顧品質。

家屬張鎮華先生表示，其罹患失智症9年的太太已進入重度失智階段，生活自理能力越來越低，梳洗、換衣、進食都需要有人幫忙，說話能力也逐漸喪失，只能用簡單字語、微笑或皺眉頭來跟外界互動，但妻子參加課程後退化減緩，甚至有時能在家人攙扶下慢慢走一小段路。

▲家屬陳錦姬女士分享先生上課後的改變。（圖／台灣失智症協會提供）

另一名家屬陳錦姬女士的先生也是年輕型失智症患者，47歲確診至今9年已走到重度末期，但透過知覺統合治療，卻能保有些許站立功能，讓她有勇氣繼續努力、面對未來無數的挑戰。

台灣失智症協會理事長賴德仁表示，台灣年輕型失智者推估逾1.2萬人，Young記憶會館諮詢與收案數每年都大幅成長，107年新收案數超過50個家庭，較106年度成長80%，目前共服務110多個家庭，但全台年輕型失智者服務量能仍極為不足，呼籲各縣市應加速設立年輕型失智者服務。