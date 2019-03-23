退伍老兵最後獻愛當「大體老師」　女兒感動跟進簽器捐

▲長庚大學舉辦器官捐贈與大體老師追思大會，師長帶領學子向家屬敬禮。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／桃園報導

「一、二、三，敬禮。」長庚大學國際會議廳，穿著黑衣白褲的年輕學子列隊於講台前，向台下觀禮者深深一鞠躬。受禮者是大體老師與器捐者的家屬，在生命消逝之際，選擇用不一樣的方式，遺愛人間。91歲的退伍老兵殷昌傑是18位大體老師之一，受到父親大愛薰陶，女兒也於父親過世那年，簽下器捐同意書，期望能延續父親奉獻精神回饋社會。

殷昌傑女兒殷文珍今（23）日出席長庚大學「器官捐贈與大體老師追思大會」，接受學生代表獻花，看著投影幕上播出父親的照片與生平簡介，原本釋懷的她，也忍不住一陣鼻酸。

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▲殷文珍與父親合影。（圖／殷文珍提供）

殷文珍表示，父親是在2007年4月自行簽署大體捐贈同意書，原本未告知家人，直到多年前因黃斑部病變失明，才向她交代遺願。

殷文珍說，雖然父親至始至終都沒有表明捐贈理由，「但我相信，他就是秉持著一份愛。」在兒孫眼中，殷昌傑是個好爸爸、好爺爺。退伍後經營搬家公司，雖然工作繁忙，但他一得空就會到醫院、學校當志工。喜歡助人的他，也如願在過世後，送給自己與社會最後一個禮物。

▲殷文珍接受學生獻花。（圖／記者嚴云岑攝）

下午典禮中，由林口長庚中醫系程嘉淳同學代表致詞，她感謝大體老師大方展示人體結構，以身教不居功，這份慈悲，已在受教學生心中埋下種子，在學醫的路上必當步步誠懇，時刻督促自己更上層樓，讓生命遺愛得以開花結果。

▼殷昌傑簽署的大體老師捐贈卡。（圖／殷文珍提供）