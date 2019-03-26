照顧精障兒26年　女兒半夜「著魔一刻」讓戰士媽心碎了

▲退休教師李換與桃園療養院結緣26年。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

「家中有精障兒，媽媽只能化身戰士。」63歲的退休教師李換緩緩道出心聲。32年前她與丈夫喜迎兒子出生，但也發現他的怪，嬰兒的七坐八爬全省略，到了2歲半只說4個單詞。她與丈夫如無頭蒼蠅般，輾轉帶往各大醫學中心求診，終於確診輕度智能不足與自閉症。家住中壢的她，選擇桃園療養院就診，至今已過了26年頭。對她而言，桃療醫護與社工就像家人，不只安定兒子的心，也成了全家的依靠。

兒童正直學習成長的黃金期，罹患精神或情緒障礙的孩子，一方面要適應疾病症狀，一方面要面對課業壓力，還要面對社會污名化的考驗，此時若有專業團隊介入，提供支持性與整體心理社會學習環境，有望幫助因疾病脫軌的兒童與青少年，順利銜接回歸校園、社會。

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衛福部桃園療養院長年來提供該服務，每年門診量超過2萬人，高居全國之首，至今已幫700名精神情緒障礙的青少年重返成長軌道。兒童精神科主任李國平醫師表示，青少年是思覺失調症的好發期，若有自傷傷人之虞，經詳細評估後，會安排入住急性病房，待症狀穩定後再排漸進式重返校園，症狀輕微者，也有「小太陽學園」與」與「健康學園」等日間病房輔以支持性協助。

▲衛福部舉辦「我的教室在桃療」記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

李換提到，兒子生病後，陸續到台大、長庚、台中中山醫院檢查，最後在桃園療養院安定下來，一開始親友質疑她的選擇，但後來證明她是對的，「因為兒子難帶，舟車勞頓很辛苦，選擇續離近的，才能持續。」而固定醫師、護理師與社工師的介入，也讓她重新認識孩子特質，並在家人因照顧壓力大，出現焦慮症狀時，逐一收案治療。

「我兒子情緒不穩定，經常發脾氣，在念小學的時候，只要跟他說『寫功課了！』他就會把書包從2樓丟下來。」李換回憶，照顧兒子幾乎佔她所有重心，也間接忽略了小女兒，「她在7、8歲時，晚上開始出現做噩夢、尿床症狀，有時還會發出淒厲的叫聲。」而每次她與先生聽到尖叫聲衝到房間門口，女兒常會露出著魔一樣的表情，大吼「不要過來！」，讓她十分心碎，後來是經心理諮商，才逐漸打開心房。

「媽媽要好，孩子才會好。」李換說，家中有生病的孩子很辛苦，但她很幸運，在兒子罹病前幾年就找到固定治療院所，主治醫師雖在多年前退休，每週二仍持續回院做義工，持續照顧老病患。兒子前年從新竹仁愛啟智中心結案，現在每週都要去八德天使發展中心「上班」，她在退休後也經常到桃療當志工，分享自身經歷，不只幫助因青少年精神疾病困擾的家屬，也一併安定自己的心。