藥敏皮膚像油燙！她3次換肺落空　成功後做出「感性決定」

▲林淑華（左）感謝先生在生病以來的陪伴。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／桃園報導

今年48歲的林淑華，12年前確診罕見疾病「肺動脈高壓」，發病時會胸痛、呼吸困難，隨著藥物效果變差，最終面臨換肺一途，經歷過3次配對失敗，終於在第4次移植成功。林淑華現在已能與家人出遊、靠自己的力量爬樓梯，她感性表示，「4通電話代表4個希望，卻也代表4個家庭正在承受失去親人的悲痛。」感謝捐贈者的無私，也期望捐贈者家屬能因為她的重生看見希望。

長庚醫院今（23）日舉辦「器官捐贈與大體老師追思大會」，林淑華代表受贈者上台致詞，多虧捐贈者的大愛，她才有機會站在這裡，也謝謝醫療團隊的照顧，讓她重新感受到呼吸的意義。

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肺動脈高壓起因於肺部的血管緊縮，造成阻力增加，導致肺動脈壓力升高，進而使右心室過度負荷、肥大增厚，最嚴重可能產生右心衰竭甚至猝死，死亡率高達5成以上，因此又被稱為「心臟的癌症」。

林淑華分享罹病心路歷程，10多年前醫療不像現在這麼發達，一起住院的病友，可能昨天才一起吃飯，隔天就收到離世消息。一路走來，她身邊陸續有6、7人離世，只剩她喘著氣繼續堅持著，「醫師也說我很幸運」。不過，在對抗疾病日子裡，也有好幾度讓她差點放棄。

▲肺動脈高壓又稱藍唇病，嚴重者會因右心衰竭甚至猝死。（圖／資料照／王主科醫師提供）

林淑華會後接受《ETtoday新聞雲》訪問，直言當醫師告知口服藥物效果變差，要改用注射型血管擴張劑時，是她最痛苦的日子。生性樂觀的她，在確診當下與服藥6年間都不覺事態嚴重，「但聽到要改用血管擴張劑，我在診間爆哭，第一次覺得死亡這麼近。」

經歷過換藥、病友離世，藥物過敏讓林淑華皮膚都像被熱油燙傷，不僅全身腫痛，連起床如廁都需要他人攙扶，種種煎熬也讓她動了「不想活了」的念頭。不過，先生與孩子的支持，還有家鄉父母的冀望，也成了她忍下去的動力，而這一堅持，也讓她熬到肺臟移植。

回想起妻子罹病歲月，林淑華先生張育進滿是心疼，「她打針第一天手就開始腫脹，幾乎腫到跟腳一樣粗，而且嚴重過敏時全身都是黑的，還有一個一個洞。」林淑華挽起袖子，手上已不見當年慘況，只有在不明顯處可見些許淡咖啡色的疤。

▲林淑華與先生出席大器捐追思會。（圖／記者嚴云岑攝）

2017年，林淑華在醫師建議下進入器官配對，雖然不久後就接到移植協調師電話，但命運之神沒有就此放過她。前2次配對失敗，是因為血型不合，第3次人已經躺在加護病房插管，「結果醫師說肺臟不能用，我又出院回家。」

3次失敗經驗，讓她變得淡定，終於在同年9月配對成功，經歷過15個小時的移植手術、住院3個月後，終於出院返家，重溫自主呼吸的快樂。

「我現在都跟等待移植的病友說：不用急，跟你有緣的器官，就會給你。」林淑華說，她現在的肺臟，來自一名43歲女性。在熬過漫長復健路後，她曾到遺愛人間紀念牌致謝。早在罹病前就簽署器捐同意書的她，也說服先生一同獻愛。她笑道，如果未來器官不堪用了，也考慮捐出大體，「這樣一樣可以回饋社會大眾。」