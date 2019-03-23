「哥有來夢裡看我！」勇消林尉熙殉職近1年　妹妹講到這事就哭了

▲敬鵬平鎮大火第9天警消林尉熙不治，同仁慟6年輕生命消逝。（圖／消防局提供）

記者嚴云岑／桃園報導

2018年桃園敬鵬工廠惡火奪去6名消防員性命，22歲消防員林尉熙受困火場，送醫搶救9天宣告不治，捐出心、肝、眼角膜、血管等器官遺愛人間。事發近一年，妹妹林欣潔今（23）談及此事，依然紅了眼眶，2年前三兄妹才一起在慈濟骨髓捐贈活動中簽下器捐同意書的過程，還歷歷在目，「誰知道哥哥這麼快就用上了。」

台灣器官捐贈長年供不應求，根據器捐登錄中心統計，2019年至今共有9628人等待器官，卻只有200人接受移植，器捐人數僅64人。其中最缺的器官為腎臟，共有7427人等待移植，其次是肝臟與眼角膜，分別有1119人與833人在排隊。

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▲林尉熙妹妹林欣潔代表捐贈者接受獻花。（圖／記者嚴云岑攝）

長庚醫院與長庚大學在清明節前夕舉辦「器官捐贈與大體老師追思大會」，邀請2018年55位器官捐贈者與18位大體老師家屬共同出席，播放永恆追思影片，逐一介紹73位捐贈者的生平事蹟與家屬深刻思念，最後由醫學系與中醫系學生列隊到台前，對在場家屬深深一鞠躬，場面肅穆溫馨。

林欣潔以捐贈者代表出席，接受受贈者的獻花。她接受《ETtoday新聞雲》訪問時，談到敬鵬大火發生當日心境，原本堅強表情瞬間崩了盤，先是紅了鼻頭，最後只能邊講邊拭淚。

原來，當時在台南讀書的她，雖在家族的Line群組看到「哥哥好像出事了」，但礙於下週就是二技考試，無法脫身，只能強忍悲痛準備應考，直到考完才北上見哥哥的最後一面。

▲肺臟受贈者獻花給捐贈者。（圖／記者嚴云岑攝）

林欣潔現在就讀長庚科技大學護理系。她說，哥哥的離世，間接加強了自己救人的決心。失去摯愛的哥哥，也讓她更珍惜與家人的每一刻相處時光，幾乎一有時間，全家都會一起到靈骨塔探望哥哥，傳遞思念之情。

「其實在捐贈前，爸媽有掙扎一下，但想到可以受惠更多人，還是選擇放手。」林欣潔說，她與哥哥感情很好，去年9月林尉熙曾經入夢，「他什麼都沒講，就坐在那裡看我。」雖然還是會難過，但想到哥哥的器官在4個人的身體內得以延續，就倍感欣慰，「也謝謝他們代替哥哥繼續看世界。」