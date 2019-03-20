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還有1萬人未繳款！國保十年大限3/31到期　經濟困難快拆單

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▲國保十年大限。（圖／衛福部提供）

▲還有1萬人未繳款！國保十年大限3/31到期，經濟困難快拆單。（圖／衛福部提供）

記者嚴云岑／台北報導

國民年金十年大限原訂1月31日到期，衛福部長陳時中過年前送上大紅包，將補繳期展延2個月，至3月31日才到期。隨著補繳大限在即，衛福部今（20）日呼籲，97年10月至98年1月間保費尚未繳納的民眾，可盡快向勞保局申請補繳，若無力一次繳納，也可向勞保局辦理分期，最多可拆40期分次繳納。

國民年金主要的納保對象為未參加軍保、公教保、勞保、農保的25歲以上未滿65歲中華民國國民，如家庭主婦或無工作者等。若有按時繳費，保險期間可領生育、喪葬給付，65歲以後則有老年年金給付，以生育1胎來說可有3萬6564元給付，老年年金每月至少可領3628元。

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衛福部社保司司長商東福表示，截至2月底，仍有1萬0200人尚未繳款，但年滿65歲或重度以上身心障礙被保險人的前3期分期金額，已由原來規定的每期最少1000元，依不同保費補助身分分別調降至674元、505元或337元。因此，已年滿65歲的被保險人只要按期繳納分期保費，就可以按月領取老年年金給付。

商東福強調，國民年金保險是社會保險的一種，應符合權利義務對等原則，被保險人應先繳納保費，未來才能領取給付，且且年資越長，未來領取的年金給付金額也越高，但若10年間曾有欠費情形，每個月將少領2677元。

商東福表示，被保險人若無力繳納保費，可向勞保局申請分期繳費，或拆單繳費，此外，亦可向戶籍所在地公所申請所得未達一定標準保費補助，以減輕未來保費負擔，未來領取給付權益也不會被打折。

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關鍵字： 國民年金 國保 衛福部 社保司 國保欠費 商東福
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