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計程車司機血尿揪出「腎細胞癌」　3大症狀出現已晚期

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腰痛。（圖／記者李佳蓉攝））

▲腰部痠痛也是腎癌的警訊之一。（圖／示意圖，非文中當事人／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

一名65歲的計程車司機，5年前因血尿就醫確診腎細胞癌，且癌細胞已轉移到肺部，只能進行標靶治療，雖然一度獲得控制，卻因缺乏廣泛治療，最後不敵癌細胞擴散離世。不過，針對轉移病患，現已有第二線腎癌標靶用藥問世，以多靶點抑制癌細胞的血管新生作用，抑制癌細胞生長，延緩病情惡化。

新上市的第二線標靶藥物屬於小分子酪胺酸激酶抑制劑（tyrosine kinase inhibitor, TKI），適用於先前經抗血管新生療法（anti-angiogenic therapy）治療的晚期腎細胞癌病人，研究顯示得以延長晚期腎細胞癌病人整體存活期（OS）至21.4個月，與現行二線標靶藥的16.5個月相比，顯著改善疾病控制時間。患者疾病無惡化存活期（PFS）延長兩倍，疾病控制率更高達9成。

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此外，三種不同劑量的設計，則方便醫師針對病患情況調整劑量，無論劑量如何調整，患者只需一天口服一次，亦無間歇性投藥的限制，不但避免回院注射的不便，也提高病人接受治療的便利性。

▲台灣泌尿科醫學會理事長蒲永孝。（圖／公關提供）

台灣泌尿科醫學會理事長蒲永孝。（圖／公關提供）

台灣泌尿科醫學會理事長蒲永孝表示，腎臟癌早期以開刀為主，晚期則以標靶藥和免疫療法等全身性治療為主。早期發覺不易，病患常常拖到出現血尿、腹部腫塊、腰部酸痛等症狀才終於發現患病，此時癌細胞常常已經轉移至其他器官。儘管患者數有逐年增加趨勢，但醫學進步帶來的新藥，也提供患者更多選擇。

今年84歲的王先生就是腎癌病患，8年前切除腫瘤後，每半年定期回診追蹤，去年超音波檢查又發現復發跡象，癌細胞轉移到骨頭，所幸經多靶點二線標靶藥物治療，至今5個月病情控制良好。

蒲永孝提到，腎臟癌好發於60至65歲族群，若屬抽菸和過度肥胖族群則風險更高，但透過定期腹部超音波等健檢項目可早期發現，配合醫囑適當治療，仍能兼顧生活品質與治療效益。

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關鍵字： 血尿 抗癌健康 腎癌 腎細胞癌 標靶藥物
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