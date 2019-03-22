便秘吃香蕉沒用！成份、熟度有差...改吃「5水果」助攻

▲香蕉中含有較多的鞣酸、果膠和抗性澱粉，會抑制腸道蠕動。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝承恩／採訪報導

選錯水果，小心便秘更嚴重！由於現代人的飲食中缺少纖維，使得腸胃蠕動較慢而便秘，提高蔬果的攝取量，更加刻不容緩。然而專家指出，如果選擇的是香蕉、蘋果等果膠類成分多的食物，反而對改善便秘沒幫助！

Cofit營養師張宜婷指出，香蕉中含有較多的鞣酸、果膠和抗性澱粉，會抑制腸道蠕動、不易消化，反而會讓便秘更嚴重。除了香蕉外，果膠成分豐富的蘋果，也非便秘時的首選水果，而是適合腹瀉者食用的水果。便秘者應攝取纖維質較高的水果，例如黑棗、芭樂、百香果、火龍果、奇異果等，內含非水溶性膳食纖維較多，對促進排便才有幫助。

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張宜婷更進一步補充，有許多人喜愛吃香蕉減肥，甚至說生的香蕉比熟的香蕉口味來的不甜，熱量應該比較低，但其實這是錯誤的迷思！不管是生或熟的香蕉，兩者的熱量都是一樣的，想要減肥也不能一次吃太多，每天要遵守兩份水果的攝取量（=1根中型香蕉）才能避免熱量攝取過量。

▲半根中型香蕉等於一份水果。（圖／取自免費圖庫pixabay）

而以成熟度來說，生香蕉和熟香蕉對腸胃道的消化，也有影響！張宜婷解釋，越熟的香蕉所含的抗性澱粉較低，相對容易吸收，適合腸胃敏感、較容易腹脹族群，如老人、小孩等食用，而熟成度較低的香蕉，抗性澱粉較高，吃了血糖較穩定、較有飽足感，也可抑制腸道壞菌生長，降低罹患腸癌的風險。

營養師也提醒，不管是要減肥還是便秘患者，都應該均衡攝取蔬果，不能因水果助於排便就一天狂吃好幾份，造成熱量攝取過多、脂肪囤積。此外便秘者也要注意，水喝得不夠多、飲食吃太清淡少油，也會有大不出來的情形。多攝取水份並且每天從飲食中攝取3~5茶匙的油脂，才能降低便秘的可能。