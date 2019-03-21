家有老喵！快跳不動啦...主人3原則打造「養老小窩」

圖、文／毛起來 MaoUp

雖然貓貓都是一副「凍齡」的樣子，但不知不覺也是會老的。當貓貓8歲後，就等同於人類的48歲，也就邁向了中老年生活，這時候可得特別改變一下注意家裡的環境，好讓貓貓有個舒適的「養老」生活喔！

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～3大原則要知道～

1. 減輕腳和腰的負擔

隨著年紀的增長，貓貓也漸漸無法像以前那麼靈活了，身體變得沉重，腿和腰承受的壓力也越來越大、越來越走不動⋯⋯許多高齡貓也都會出現關節炎的問題。

該怎麼做才能減輕貓貓的負擔呢？

像是貓貓天生喜歡高的地方，就在周圍擺好能讓貓貓輕鬆上下的凳子和椅子作為「階梯」，貓貓就不會勉強自己跳上太高的櫃子，如此，就能大大減輕貓貓腰和腿的負擔囉！

2. 減少行進路徑的障礙物

貓貓越來越老，身體不像年輕時那麼靈活自在，甚至連進入稍微有高度的貓砂盆都顯得艱難⋯⋯所以如果體貼貓貓，就從維持家中整潔開始吧！家裡少點障礙物，好讓貓貓在家裡「巡視」時，更加舒適愜意喔！

3. 避免環境變化

大多的貓貓對環境變化十分敏感，這些變化都容易造成貓貓的壓力，嚴重時甚至會導致貓貓的憂鬱症。

環境變化不只是家中的擺飾或是裝還的變化，還包括新成員的到訪喔！像是領養了另一隻貓貓或狗狗，都容易造成貓貓的壓力，如果無法避免的話，請先隔離，再慢慢讓貓貓適應彼此，才是體貼貓貓的表現喔！

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