ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

右拇指一動就痛！她下班家事全扛　33歲就患「媽媽手」

ETtoday健康雲

▲▼亞大醫院復健科主治醫師簡郁佩替患者掃超音波檢查是否罹患媽媽手。（圖非當事人）

▲肌腱滑膜囊炎好發於50幾歲的健康婦女。（圖非當事人）

記者謝承恩／綜合報導

台中一名33歲王小姐在速食店工作，因上班需處理食材和打包食物，反覆使用大拇指和手腕，回到家除了做家事外，還得哄抱10個月的寶寶，漸漸感到右手腕腫脹，大拇指一動就痛，睡覺時更常被痛醒，就醫確診為「媽媽手」，經超音波導引下局部施打類固醇，並配合復健後，才大幅緩解症狀。

亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師簡郁佩表示，「肌腱滑膜囊炎」（俗稱「媽媽手」）專指大拇指近手腕側的伸拇短肌腱，和拇指外展長肌腱之肌腱滑膜發炎，好發於50幾歲的健康婦女，或生產過後的新手媽媽，因手腕不正確使力，和常需反覆性的手部動作而引起，會造成大拇指近手腕處疼痛腫脹、無法使力，若發生沾黏，會有緊繃感和拇指活動受限等情形。

請繼續往下閱讀...

簡郁佩指出，大拇指活動受限及疼痛，並非媽媽手的專利，有時容易和手腕關節炎、腕隧道症候群或頸部神經壓迫等疾病混淆，手腕關節炎是因關節退化磨損，使拇指基部產生疼痛；腕隧道症候群是因正中神經通過手腕部位受到壓迫，使手指、掌部、甚至上臂處產生痠、麻、刺、痛神經壓迫症狀。

▲▼亞大醫院復健科主治醫師簡郁佩替患者掃超音波檢查是否罹患媽媽手。（圖非當事人）

▲掃超音波檢查發現罹患媽媽手。（圖非當事人）

簡郁佩補充，頸部神經壓迫可能因退化性疾病或外傷造成，使肩頸和手臂手掌產生痠、麻、痛等症狀，故出現拇指和手腕疼痛的症狀時，民眾可透過簡易方式測試，握拳將拇指包在四指內，拳頭往小指方向偏移，若產生明顯疼痛，則可能罹患媽媽手，不過症狀仍需進一步評估，才能決定適合的治療方式。

醫師指出，媽媽手的治療方式除了立即休息外，也可透過局部熱敷、蠟療、電療、超音波、配戴護腕等方式促進血液循環，減輕疼痛和發炎反應，而王小姐先接受上述治療方式，卻沒有達到明顯效果，故選擇透過超音波導引下局部施打類固醇，一週內症狀即明顯改善。

簡郁佩提醒，若出現媽媽手的症狀，應好好休息、減少使用手部的力量，才能避免傷害，也可輔以副木、護具固定，疼痛便會減緩或消失，若症狀仍未好轉，則建議患者就醫進一步評估，接受復健治療或局部注射治療

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

關鍵字： 媽媽手 肌腱滑膜囊炎 亞洲大學附屬醫院 復健部 簡郁佩
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

測你幾時會心臟病發！線上計算「心臟年齡」老了...4招挽救

做夢好累！專家：大腦在釋放焦慮...「睡不好」關鍵因素曝

愛吃重鹹！一家七口都長腸息肉...醫警告「這些食物」母湯碰

帶皮吃更健康！選蒸、烤地瓜「4種超強吃法」營養不流失

喝酒還會終身洗腎！他患尿毒症切片一看...腎臟全纖維化

甜到心坎去！愛情長跑「必做8件事」...隨時簡訊報備暖炸

酵素驚人！香蕉、奇異果「超強排便4水果」怕發福更要吃

肥到炸！台灣25款熱門小吃「營養比例」曝...勾芡＝大地雷

4張最新兒童保單PK　產壽險飆創意滿足家長的愛

放涼再喝！研究：喝60度c以上熱茶…罹患食道癌機率增90%

讀者迴響

回到最上面