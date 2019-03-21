拿錢滾蛋！暖男醫「到府復健」被痛罵...一句話讓夫妻全落淚

▲嘉義基督教醫院物理治療師分享與個案相處的心路歷程。（圖／翻攝自臉書）

記者謝承恩／採訪報導

醫病之間的關係越和諧，越能夠使治療更完善。然而身為第一線的醫護人員，面對身心受病痛折磨的患者，往往成了出氣包。日前一位物理治療師到患者家中進行居家復健，卻受到百般刁難，然而他的一句話，卻讓患者夫妻們雙雙淚下。

嘉義基督教醫院物理治療師劉宗銘日前分享，他到一位罹癌且正接受安寧醫療的阿公家進行居家復健。由於患者長期臥床，肌肉萎縮非常虛弱，他負責幫阿公完成日常的簡單復健，如坐床邊、行走等，殊不知第二次前往患者家，阿公卻破口大罵。

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當時患者對他大喊「你是治療師？當什麼治療師，治療什麼？上次做完復健痛三四天，都不能動！你是懂還是不懂？」，患者吐出許多情緒化、難聽的字眼，甚至當下拒絕物理治療師進入房間，並惡聲惡氣的說，「你不用進來了，車馬費多少去找我兒子拿，以後不用再過來。」阿公抗拒的態度，讓他非常錯愕，甚至腦中一片空白。

▲安寧照護的病人時常要忍受長時間的苦痛。.（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

劉宗銘描述，當下他其實想避免衝突，直接安撫對方，趕快草草離開結案就好，可是感性的他不允許自己這樣做。他轉念一想「對方是一位很不舒服的安寧照護病人。」而在自己過去的經驗中，有很多病人都是因為長期在病痛的折磨中，情緒起伏很大，往往都只是需要人的關心與傾聽。

於是他耐心的跟患者溝通，盼能夠讓阿公理解自己想幫助他的心意。「阿公，我不是要你的車馬費，我是要你健康！」、「第一次復健時，我跟阿公你說過，會有酸痛，不用太擔心！但我沒注意到的是平常阿公你就很不舒服，是我的疏忽！」、「這次我了解阿公你的狀況，再給我一次機會幫你看看，如果阿公你還是覺得很糟糕，下次我不會再來打擾您，您要投訴也可以！」

就這樣，神奇的事情發生了。房間裡的氣氛開始稍微緩和了起來，阿公比較願意讓他碰觸自己的身體，劉宗銘也試著替他舒緩疼痛的部位，終於減緩了患者不適。在此時，對方忽然開口說了一句「抱歉，兇了你，我真的不是故意的...」，他淡淡回應「沒事的，我知道你不舒服。」結果阿公開始不斷道著歉「真的很抱歉，阿公不是故意的，我真的很不舒服...抱歉抱歉」說著說著，竟然流下淚來。

▲患者往往需要的是耐心傾聽與理解。（示意圖／視覺中國）

劉宗銘當時心想，「如果自己當下選擇離開，阿公可能永遠都看不起復健；如果當下選擇離開，阿公會一直臥床而更不舒服；如果不嘗試去同理，我會因為沒有努力去嘗試而後悔！」他看著阿公流淚後，連一旁陪他的阿嬤也掉下眼淚，她知道固執的老伴心腸不壞，但苦了太久，她知道這位年輕小夥子受了委屈，卻一心想為了她的老伴好......。

經歷這件事情，帶給劉宗銘非常大的省思，他坦言，身為一個醫療人員，會遇到很多衝突的情況，但那不代表那個人本身就是這樣，也許他們只是不舒服太久，也許只是緊張，我們當然隨時都可以為了捍衛我們的專業和尊嚴，而選擇離開某位個案的人生旅途，因為依然還有很多病人需要我們的專業。但如果我們有專業，且是一線人員，我們都沒能幫助他，還有誰可以？