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測你幾時會心臟病發！線上計算「心臟年齡」老了...4招挽救

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心痛,心絞痛,心臟病。（圖／達志／示意圖）

▲可以上網查詢自己的心臟年齡。（圖／達志／示意圖）

文／藥師KIKI

你知道你的心臟年齡嗎？這是英國NHS的一項線上測試，可以知道心臟年齡，共有16項測試，其中除了郵遞區號無法填寫外（也可以不寫），其餘皆可以測試，身高體重還可以轉換成公分及公斤，民眾可以做個測試，查看自己的心臟年齡。

這個測試還能預測會在哪時候有心臟病發作的危險，在英國吸引了兩百萬人參加了心臟年齡測試，結果顯示78％的參與者的心臟年齡高於他們的實際年齡。因此如果你的測試結果心臟年齡高於實際年齡，就應該對於現有生活做一些改變。

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近年由於飲食過於精緻，有年紀輕輕就有小中風，也有突然間心肌梗塞就過世了，因此，以上的測試都在傳達警訊。
例如中風前兆之一是突然間半身無力，尤其在這季轉換階段忽冷忽熱時，如果血管內堆積了很多的壞膽固醇，塞在腦就變成腦中風，塞在心就是心肌梗塞，很多人容易因此忽略。

▲▼胖,宅男,肥胖,減肥,吃飯,漢堡,速食。（圖／免費圖庫pakutaso）

脂肪堆積太多，心血管疾病風險會增高。（圖／免費圖庫pakutaso）

如果要降低自己的心臟年紀，建議如下：

1. 戒菸：抽菸者得心血管疾病的風險是不吸菸者2倍。

2. 運動333 ： 每週運動3次，每次30分鐘，心跳至少133，而英國專家是建議至少150分鐘的中度有氧運動，如騎自行車或快走。

3. 水果、蔬菜增量：數量要從每日三份增加到五份以上（一份菜約一個拳頭）。

4. 減重：飯後步行30分鐘，除了可預防脂肪堆積外，也可以穩定血糖。再來就是提醒有服用心血管疾病藥物的人，如果要再服用保健品就要謹慎選擇，例如如果有服用抗凝血藥如果再食用魚油、納豆或銀杏就會有出血的危險，而最近流行的Q10，也不能和warfarin類藥物一起吃，當家人有在服用以上產品時記得要諮詢專業人員。

參考資料：https://www.bbc.com/news/health-45395576

關鍵字： 心臟健康 心血管疾病 心臟病發 藥師KIKI 藥師站台
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