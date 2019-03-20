做夢好累！專家：大腦在釋放焦慮...「睡不好」關鍵因素曝

▲做夢可以提昇睡眠品質？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／楊定一

幾乎每個人都有做夢的經驗。有些人的夢境精彩，甚至會像連續劇接連好幾個晚上輪番播映。也有人，雖然每天睡超過8小時，但整晚都在做夢，睡醒後感覺好像跑了一場超級馬拉松，愈睡愈累。日有所思，夜有所夢。夢反映了我們日常所遇到的問題，包括煩惱，都會透過夢來化解。

對某些心理學家來說，有些夢，就像一種夜間本來就會發生的心理治療。生活裡的難受，與本來就有的記憶混合攪拌。混合再混合，情緒上的衝突和壓力也就被沖淡，不那麼強烈了。他們也認為，快速動眼睡眠（REM）是一種調控情緒的睡眠，讓我們在整合記憶時，同時清除裡頭所含的情緒。

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做夢，是一種情緒排毒，也可以提升睡眠品質？



而因為定出DNA結構得到諾貝爾獎的克里克（Francis Crick），透過電腦運算的模擬，建立了一套他自己的夢的理論。他認為腦部透過學習累積了太多資訊，自然要有一個清理的程序。在這個清理程序中，腦想要刪除的連結和資訊，就變成了夢。

▲睡覺時做夢可以減輕焦慮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



從這個角度來說，夢沒有什麼特殊的意義，只是正常腦部作用的副產品。夢見，好像是為了要忘記。綜合上面的論述，睡覺時做夢是一種減輕焦慮的方法，幫助我們整合，面對生命的不均衡、緩解恐懼。此外，夢沒有更深的意義。楊定一博士認為，「反倒是只有在無夢的深睡，一個人才可以直接放鬆，得到最大的休息。」當身體所有功能同步運作，身心達到一致的頻率，才是徹底的放鬆休息

「腦部預設系統」是一種自動運作的機制，隨時都在隨機地產生念頭、反射各種習慣和本能反應。在這種運作下，腦部沒有辦法真正休息。楊博士在《好睡》書中提到，從休息的深度來看，其實是非快速動眼睡眠（non-REM）比較重要。尤其，是透過深沉甚至沒有夢的睡眠，我們才可以得到徹底的休息，甚至讓身心自然療癒。

▲深層的睡眠最能改善睡眠品質。（圖／取自圖庫Shutterstock）



我們常說的一夜好睡，除了看深睡夠不夠，也要看深睡和快速動眼睡眠的比例是否適當。如果多半都是易醒的淺睡，或睡眠總是被打斷，會影響我們的深睡時間，而讓我們覺得累，情緒不穩定。這也就是我們常說的失眠現象。在深睡中，腦波變慢的同時，波幅也變大了。就好像原本零星發射的神經元，組合成了整體。這個整體沉穩地一同呼吸，一起波動。另一方面，在這種深睡中，身體的代謝、血液循環和呼吸的波動也都降到最低。

當身體的運作步調慢下來、而且同步時，才能讓頭腦和身體得到最大的休息和充電。假如一個人長期睡眠不足，首先要補回來的，就是這種最深層的睡眠，才能改善睡眠品質。

本文摘自好睡：新的睡眠科學與醫學／楊定一博士／天下生活出版