肥到炸！台灣25款熱門小吃「營養比例」曝...勾芡＝大地雷

▲台灣小吃羹麵類，有滿滿勾芡，營養比例超失衡。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）



文／陳俊旭



很多食物都有隱藏油脂，例如花生、黃豆、瘦肉、蔬菜、種子類…等等，不一定是炒菜油或肥肉才算油脂。在電腦輸入所吃食物的種類與份量，經過精密計算，才能得到比例，不是目測可以知道的，答案揭曉時，通常會和一般人想像有蠻大的差距。



目測與精密計算會有明顯差距的另一個原因，是水分。譬如說，吃一塊重四十公克的瘦肉或肥肉，並不表示你吃進四十公克的蛋白質或四十公克的油脂。因為這四十公克裡，除了蛋白質和脂肪，其他還有水分。一塊煮熟的瘦肉，水分佔六十％、蛋白質佔二九％、脂肪佔一0％，所以四十公克的瘦豬肉，蛋白質只有十二公克、脂肪四公克、澱粉0公克。而一塊四十公克的五花肉，蛋白質約佔九公克、脂肪十二公克、澱粉0公克。



所以，如果要精確計算，必須請專家幫忙，或者你也可以到衛生署網站查詢每一種食物的各種營養素比例，雖然頗為麻煩，但是親自算過一遍之後，保證你大有收穫。經過我對台灣小吃的營養分析，發現大部分的營養比例與中間型3；3：4差距很遠。

▲常見食物的營養比例。（圖／取自《吃錯了，當然會生病！》）



舉例來說，一碗蚵仔麵線裡的蚵仔只有幾顆，蛋白質和油脂皆明顯不足，最多的只有澱粉（麵線與太白粉勾芡）。經過計算，蚵仔麵線的營養比例為蛋白質三．七％、脂肪一二．八％、澱粉八三．五％，距離第一型或中間型都非常遙遠。餛飩麵比較好一點，蛋白質二五．五％、脂肪一五．七％、澱粉五八．八％，勉強可說是第一型。



運動量越大，身體越傾向第一型代謝。所以，農夫或勞動者可以多吃一些澱粉。日據時代的台灣人、文革時的大陸人，體能耗費很大，澱粉攝取比例高達六十％至八十％，但都沒有肥胖或糖尿病的問題。現代的上班族或學生族，體能活動量很低，雖然體內有阿公阿媽類似的基因，但表現出來的代謝傾向，很多人已經偏向第二型。





▲現代人澱粉吃太多，容易有血糖不穩、情緒不穩、鮪魚肚等問題。 （圖／pakutaso免費圖庫）



本文取自《吃錯了，當然會生病！》／陳俊旭（台灣全民健康促進協會理事長）／新自然主義出版