頭痛是咖啡在作祟！一天2杯「超量成癮」反而更疲憊、憂鬱

▲攝取咖啡因會造成失眠及情緒障礙。（圖／南投醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

許多民眾知道喝咖啡可以舒緩頭痛的不適，但其實咖啡也可能是導致頭痛的兇手！南投一名28歲張姓女子原本就會偏頭痛，但這幾日總覺得頭痛難耐，不管吃什麼特效藥都沒有改善。

衛福部南投醫院神經內科主任張嘉為表示，張女原本的偏頭痛在藥物治療下是獲得控制的，近日的頭痛屬單側搏動性疼痛，進一步了解得知，她前陣子每天都喝超過兩杯以上的咖啡，最近只要一沒喝咖啡，劇烈頭痛就發作，但咖啡喝下去就會改善，判斷張女的頭痛應是咖啡戒斷導致的戒斷性頭痛，張女調整飲用的量之後，頭痛次數降低。

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喝咖啡可以提振精神，許多民眾每天早晨會來杯咖啡來開啟忙碌工作的一天，沒喝反而覺得渾身不對勁，但在不知不覺中可能造成依賴，身心科陳恆生醫師表示，咖啡為中樞神經興奮劑的一種，攝取咖啡因會造成失眠及情緒障礙如緊張、焦慮等，而未使用時可能會出現注意力下降、憂鬱、易怒、倦怠或頭痛等戒斷症狀。

▲日常飲食如巧克力、綠茶、能量飲料，也都含有咖啡因。（圖／翻攝自免費圖庫 Pixabay）

黃淑敏營養師表示，日常飲食中有許多常見的飲品及食品都含有咖啡因成分，包括咖啡、巧克力及含巧克力製品、紅茶、綠茶及可樂、能量飲料等。咖啡富含多酚類，包括類黃酮、木酚素等等，具有抗氧化作用。但是，咖啡因也會與藥物產生交互作用，例如止痛藥、安眠藥等，咖啡因可能導致藥效增強或降低，或者影響藥物正常代謝，增加副作用的風險。

目前台灣對於咖啡因建議攝取量是成年人每人每日不要超過300毫克，但是對於兒童及青少年並無建議攝取量。衛福部對於市售包裝含有咖啡因成分且有容器或包裝之液態飲料，需標示咖啡因含量，並用紅黃綠顏色標示。紅色圓形標誌代表含咖啡因超過200毫克，黃色是介於100至200毫克，綠色則為100毫克以下。

營養師建議，食用含咖啡因食物時，仍要注意攝取量以及本身是否正在服用藥物，並要避免讓生長發育中的兒童及青少年攝取過多咖啡因。