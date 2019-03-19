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吃綠香蕉治腹瀉！醫教「去皮磨成泥」配粥：口感像菱角

點評:香蕉要選綠色的唷！
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▲▼綠香蕉,香蕉,水果。（圖／記者謝承恩攝）

▲綠香蕉中的果膠有助於止瀉。（圖／記者謝承恩攝）

文／黃昌鼎

又吐又拉好痛苦，吃什麼才好得快？最近大流行的腸胃炎，相信很多人已經體會到它的威力了，但是腸胃炎除了看醫師吃藥之外，飲食應該注意什麼才能好的快呢？只是吃清淡一點嗎？

腸胃炎的飲食建議

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首要是避免脫水的發生，水分的補充要以電解水為主（非運動飲料），避免只飲用純水造成電解質的不平衡。腸胃炎的飲食這1-2年開始有不同的觀念，以前主張短暫的禁食或限制飲食種類來幫助緩解症狀，像BRAT飲食（Banana香蕉、Rice米飯、Apple juice蘋果汁，Toast白吐司）就是最常見的飲食建議。

支持BRAT飲食的研究像是2001年，Rabbani讓腸胃炎受試者分別吃單純白米飯和香蕉米飯，結果發現吃香蕉米飯這組明顯改善比較快，症狀也比較輕微，但注意他們用的是偏綠較不成熟的香蕉。香蕉對於腹瀉有療效主要是其中含有豐富的果膠(pectin)。果膠在腸道中可以增加糞便的黏稠度，藉以達到止瀉的作用。

▲▼綠香蕉食譜。（圖／黃昌鼎醫師提供）

以下是綠香蕉粥做法：

1. 首先準備好材料，綠香蕉及已煮好的粥
2. 將水煮開，不剝皮，整根綠香蕉丟入滾水，川燙10分鐘
3. 煮完後剝皮，切塊，比例約2~3碗粥用半根香蕉，5碗粥用1根香蕉
4. 切塊完先用攪拌棒或果汁機打成泥狀或粉狀
5. 加入預先準備好的稀飯，攪拌均勻，大功告成

感想：

✅ 全綠香蕉一般水果行很難買到，盡量到大型或批發水果商購買
✅ 若真買不到，偏綠香蕉也可使用，或是考慮較易買到的綠芭蕉，兩者果膠都很豐富，效果應該差不多(我沒煮過綠芭蕉，據說口感更佳)
✅ 生的全綠香蕉真的很難吃，難以想像有人吃這個來減肥
✅ 煮過的綠香蕉味道和口感像菱角，有點粉粉的別有風味

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關鍵字： 飲食健康 親子健康 綠香蕉 白粥 拉肚子 腹瀉 腸胃健康 黃昌鼎
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