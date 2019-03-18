來不及救！45%主動脈剝離當下死亡...「2型態」徵兆小心

點評: 有這些徵兆要小心一點啊！

▲主動脈剝離一發作，致死率極高的疾病。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／黃慧玫

知名歌手潘安邦就曾發生急性主動脈剝離，差點撒手人寰；台獨聯盟主席黃昭堂於鼻竇囊腫手術中，因主動脈剝離而猝死；日前，海基會前董事長江丙坤也因主動脈剝離昏迷送醫，經搶救無效過世。

國泰綜合醫院心血管中心部主任侯紹敏表示，主動脈是身體最大動脈，負責將心臟的血液通往全身，若主動脈剝離，會造成全身血液供應問題，進而產生器官缺氧壞死，是致死率極高的疾病，45%病患於發作當下即死亡，不可輕忽。

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主動脈剝離又分為A、B型兩種，A型是升主動脈剝離，這段主動脈位於心包膜腔內又靠近心臟，容易造成心包膜填塞導致休克，需緊急手術；B型則為不包括升主動脈之外的降主動脈及其下的大血管，一般較不易破裂，可先經由內科藥物治療穩定血壓，後有逐漸恢復的機會。

侯紹敏補充，一般來說主動脈剝離典型症狀為前胸到後背撕裂般劇痛，心肌梗塞則是胸痛衍生至手臂或下巴，有時甚至出現胃痛；若主動脈剝離影響到心臟冠狀動脈時，病人會出現心肌梗塞症狀，則屬主動脈剝離症狀不典型。

侯紹敏提醒，高血壓、高血脂等危險因子造成的動脈粥狀硬化、先天主動脈狹窄及馬凡氏症候群等，都是誘發主動脈剝離的原因，症狀為突發性的劇烈胸痛（前胸到後背）、呼吸困難、休克暈厥等。

他呼籲，三高病患應規律用藥控制疾病，如出現上述症狀盡快就醫，特別是天氣太冷或太熱等氣溫變化大時，更是心肌梗塞及主動脈剝離好發的高峰期，更要留心注意。

諮詢專家／國泰綜合醫院心血管中心部主任 侯紹敏

圖片提供／國泰醫院

本文授權轉載自【國家網路醫藥】