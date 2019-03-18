甜到心坎去！愛情長跑「必做8件事」...隨時簡訊報備暖炸

▲愛情長跑的秘訣，就是從8件小事發自內心的為對方付出。（圖／翻攝PAKUTASO）

生活中心／綜合報導

你常對自己的另一半表達愛意嗎？還是多半是等待著對方給你溫柔的安慰與擁抱？根據外媒《哈芬登郵報》指出，能夠維持愛情長跑的情侶，他們不必等到對方開口，就懂得透過日常生活中的8件小事，表達自己的關心和支持。

1.懂得用訊息報備及為對方著想

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無論是透過簡訊問個「早安、晚安、多添點衣服」，還是在對方臉色不對勁、勞累的時後，詢問一聲「還好嗎？」，遲到了說一聲「抱歉我飛機才剛落地」、「等等可能會晚下班」等訊息，都能從字句中感受到對方的在乎，並減少誤會產生。

甚至出門時，經過對方愛吃的點心店，或者想起家中有什麼需要添加的生活用品，還會打個電話問對方「要不要幫你買一份？」、「要順便接你下班嗎？」日常生活中，總是不經意的表達自己的疼愛和溫柔，讓彼此的感情世界更同步。

2.真誠的讚美

記住，是真誠的讚美，而不是恭維喔！比如你的另一半為你煮了晚餐、折了衣服，你可以發自內心的感謝他的付出，或是讚美這道晚餐的美味。越是幸福的情侶，越懂得被這些日常的小事和付出而感動不已，也更樂意回饋對方。

▲透過簡訊跟對方報備，就能從字句感受到在乎。（圖／達志影像／美聯社）

3.簡單的卡片、紙條是最棒的驚喜

手寫紙條、小卡傳達的情感，永遠不會過時。儘管只是簡短俏皮的話語，寫著簡單4個字「好想你唷！」或是「有你真幸福！」把它夾在冰箱的磁鐵上，或者枕頭旁，都是最溫暖的驚喜，對方會因此感到甜蜜，覺得自己是獨一無二的存在。

4.不計較付出

一段感情感到自在、自信、安全，往往是因為彼此都能慷慨的付出，而非在於預期會有任何的回報。兩人不會花太多時間去計較「公平的付出」，不管是家事分配、決定出遊的地點，情感穩定的伴侶總是互相為對方著想，並輪流陪扮對方，一起完成屬於兩人的任務。

5.願意開誠布公

不管遇到挫折、低潮、衝突，他們都願意誠實的說出自己的想法、感受，目的不是為了要傷害別人或者找架吵，而是透過溝通尋找對彼此都有利的辦法，並更深入的了解彼此，這可以避免感情走入孤獨、冷戰，以及留下難以癒合的裂痕。

▲願意將車子擦拭乾淨後接送另一半。（圖／免費圖庫pakutaso）

6.願意將車子洗亮接送對方

把車子洗乾淨看起來是一件小事，但從這件小事上面可以看出你對自己物品的愛惜、也可以更安全駕駛。當你騎／開車去接送對方時，能夠不厭煩的擦拭、洗車，就像一個男生懂得穿著體面的去接送女孩一般的紳士又充滿體貼與浪漫。

7.時常說謝謝、我愛你

儘管是老夫老妻，想要保持對情感的熱情，最重要的是讓彼此感受到關係中的價值，並進而使雙方都能夠提升。透過觀察和行動，找出對方的優點和無微不至的關心，並及時的說出自己的感謝和愛意，都能讓愛情更保溫。

8.拿美食給對方吃

俗話說，民以食為天。用美食來擄獲一個人的心也是非常重要的。特別是你知道對方最愛吃的美食是什麼，又或者把自己愛吃的食物分享給對方，都能夠讓彼感受到強烈的愛意和飽足感，更有心的情侶懂得下廚做一頓飯，綁住對方的味蕾。