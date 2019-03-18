酵素驚人！香蕉、奇異果「超強排便4水果」怕發福更要吃

▲水果中的酵素能夠幫助身體消化吸收。（圖／取自pixabay免費圖庫）



文／洪泰雄



水果中的豐富「酵素」是令人驚喜的營養成分。吃進肚子裡的食物，需要「酵素」輔助，才能消化。像是將蛋白質分解成小分子胺基酸的蛋白酶（蛋白質分解酵素），將澱粉分解為醣類的澱粉酶（澱粉酵素），與將脂肪分解成脂肪酸與甘油的解脂酶（解脂酵素）等，就是體內促進消化系統運作的三大主要酵素。食物透過酵素分解，能將大分子化為易消化的小分子，協助身體吸收食物中的營養。



我們身體分泌的消化酵素分量是固定的，若分泌速度趕不上吃東西的速度，就容易造成消化不完全，導致消化系統負擔、代謝變慢，甚至，還會增加「發福」危機。透過飲食可以攝取較多酵素，提升胃腸消化能力，促進食物的分解與營養的吸收。水果中，多多少少都含有酵素成分，又以（青）木瓜、奇異果、香蕉、鳳梨最為豐富。

奇異果

▲奇異果的維生素Ｃ超高。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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奇異果的含硫蛋白分解酶，是促進肉類消化的好工具。另外，奇異果的維生素C含量超高（超過檸檬10 倍以上），且被人體吸收利用率將近九成五，吃一顆奇異果即可達到一天的需求量。多吃奇異果還能增加腸胃好菌，具健胃整腸效果。（酵素含量：綠色奇異果＞黃色奇異果）

青木瓜

▲青木瓜比熟木瓜更能減少脂肪囤積。（示意圖／達志影像）

木瓜的蛋白酶含量，比熟木瓜多出2 倍以上，另外，還有木瓜酵素、維生素B 與C、礦物質（鈣、磷等），可以協助分解造成肌肉痠痛的乳酸，以避免運（勞）動後「鐵手鐵腿」，亦有減少脂肪囤積的功能。涼拌生吃、燉煮熟食皆宜。體質虛寒建議少生食。

香蕉

▲香蕉的鉀有住水分代謝。（圖／取自pixabay免費圖庫）



香蕉中的澱粉酶、麥芽糖酵素、蔗糖酵素等，均是腸胃蠕動好幫手。此外，香蕉中的「鉀」有助水分代謝、「鐵」可以避免缺鐵性貧血，還有抗胃酸效果，能減少胃食道逆流機會。

鳳梨

▲鳳梨中的酵素有抗發炎效果。（圖／翻攝自pixabay）



鳳梨中的鳳梨酵素，對蛋白質分解有所助益。在醃肉或料理時，加入些許的鳳梨（汁），能讓肉質變得比較軟嫩，口感提升之餘，消化也會加分。另外，鳳梨酵素還有抗發炎、增加免疫力的功能。



本文摘自《吃出好體質》／洪泰雄（臺大生物產業傳播暨發展學系兼任講師）／新手父母出版