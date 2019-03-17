怪男友太摳門！她見「旅館寒酸」氣PUPU...專家嘆：這很傷自尊

▲男女吵架時，對於爭吵點和反應都不一樣。（圖／翻攝自PAKUTASO）

文／智遠老師

有很多女性經常抱怨自己的男朋友性格內向，以至於有時候覺得他太悶了，完全不能夠了解自己，自己也都走不進他的內心。

舉例來說：像是出門旅遊，他因為貪便宜選了個便宜的旅店，房間特別差，我就埋怨他在不該摳門的地方摳門，本來他只需要簡單解釋一下，有情調的男生還會趁機撒個嬌，結果他一句話也不說，在一旁抽菸。

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結果女生越看越生氣，在旁邊鬱悶了許久。半個月之後男生才跟她說，當時他覺得對方無理取鬧，所以不想理人，導致雙方從此埋下了不定時的炸彈。

其實很多女性都有這方面的觀點問題，常抱怨自己的男朋友太內向了，為什麼他們總是這麼悶呢？為什麼總是不喜歡說話呢？有什麼話說出來有多好？其實，這些問題本身就有問題點的存在。

很多時候不是因為男人內向，而是因為按照你這種溝通方式，他只能內向，他只能不說話。所以，與其問怎麼樣跟內向的男朋友溝通，不如說為什麼男朋友在跟我溝通的時候，容易變得內向。而我又應該做些什麼讓他不那麼內向呢？

▲怪男友不好好安慰自己、不溝通的背後，也要注意自己的情緒。（圖／翻攝自PAKUTASO）

大多數男人的理性思維，都是針對問題解決，而不是針對情緒。那他們為什麼只針對問題，不針對情緒呢？是因為男生比較內向，所以沒有那麼多情緒嗎？當然不是。

如果我問你，你覺得男人和女人哪一方更害怕爭吵？你可能覺得是女人。因為站在女人的角度，你覺得男人不說話，你會覺得很受傷，而他好像沒事的一樣，似乎完全不受影響嘛。

但整體上來說這種理解是不對的。

人與人之間的溝通最重要的就是要避免相互之間的指責，特別是男人愛面子， 「摳門」這種指責啊，女人可能覺得沒什麼，一笑而過，男人的心裡，真的會很受傷的。

男人為了省錢，訂了一個便宜的旅館，你說他摳門，怎麼訂了一個這麼差的呀？他從不會覺得這是一種女朋友的情緒需要安撫的狀況，他會覺得，你說對了！我居然無法反駁，那我就是小氣、我就是摳門，這有什麼好說的。

▲面對顯而易見的控訴，男人為了避免衝突，而不願多說話。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

所以，他只能默默的抽菸，因為他不知道跟你怎麼說，他覺得你無理取鬧不是說你說錯了，而是說你這麼明顯的事情拿出來說，那我也很無奈，我也很沒辦法。

要知道，人往往能夠原諒別人的錯誤，卻不能原諒別人的正確。特別是摳門這種指責，你說誰幾乎都是對的，但是我們也沒有辦法，誰的錢也不是大風颳來的。所以我們經常就會顯得比較摳門，你非要這麼說我，那我又不是郭台銘，我有什麼辦法。所以為了避免情緒失控，那我乾脆就不說話嘍。

錯誤的相互指責只能讓事情越鬧越僵。每個人都會犯錯，也都會遇到事情需要解決的情況，我們需要學習的是去包容對方與自己不一樣的缺點，也要學習正確的溝通表達方式讓雙方可以找到互相平衡點的立足點。這樣無論現在的你是想要挽回男人，或是正在重新經營情感兩性關係，亦或是想要追求你心中完美的男人，才能夠順利達成目標。

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99